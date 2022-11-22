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Formula 1 ekibi Williams, Logan Sargeant ile anlaştı

Formula 1 takımlarından Williams, Nicholas Latifi'nin yerine gelecek sezon için ABD'li pilot Logan Sargeant ile anlaştı.

Giriş: 22.11.2022 - 00:34 | Güncelleme: ABONE OL
Formula 1 ekibi Williams, Logan Sargeant ile anlaştı

Formula 1 takımlarından Williams, ABD'li pilot Logan Sargeant ile gelecek sezon için anlaştıklarını açıkladı.

Takımdan ayrılacağı daha önce duyurulan Nicholas Latifi'den boşalan koltuğa 21 yaşındaki Sargeant oturacak.

Williams'tan yapılan açıklamaya göre, Alex Albon'un 2023 sezonundaki takım arkadaşı, Formula 2'de yılın çaylak sürücüsü seçilen Sargeant olacak.

2020 Formula 3 Şampiyonası'nı 3. sırada tamamlayan Sargeant, 2022'de ilk kez katıldığı ve 2 yarış kazandığı Formula 2 Şampiyonası'nda ise 4. olmuştu.

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