Formula 1 takımlarından Williams, ABD'li pilot Logan Sargeant ile gelecek sezon için anlaştıklarını açıkladı.

2020 Formula 3 Şampiyonası'nı 3. sırada tamamlayan Sargeant, 2022'de ilk kez katıldığı ve 2 yarış kazandığı Formula 2 Şampiyonası'nda ise 4. olmuştu.

Williams'tan yapılan açıklamaya göre, Alex Albon'un 2023 sezonundaki takım arkadaşı, Formula 2'de yılın çaylak sürücüsü seçilen Sargeant olacak.