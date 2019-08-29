29 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Formula 1'den yapılan açıklamaya göre, 22 etaptan oluşacak 2020 sezonu, 15 Mart 2020'de Avustralya Grand Prix'si ile başlayacak ve 29 Kasım 2020'de Abu Dabi'de sona erecek.
Bu sezon 21 olan etap sayısı, Almanya Grand Prix'sinin 2020 takviminden çıkarılıp, Vietnam ve Hollanda yarışlarının eklenmesiyle 22'ye yükseldi.
Nihai takvim tarihleri ise Dünya Motor Sporları Konseyinin 4 Ekim'de yapacağı toplantının ardından belli olacak.
2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimi şöyle:
15 Mart: Avustralya Grand Prix
22 Mart: Bahreyn Grand Prix
5 Nisan: Vietnam Grand Prix
19 Nisan: Çin Grand Prix
3 Mayıs: Hollanda Grand Prix
10 Mayıs: İspanya Grand Prix
24 Mayıs: Monaco Grand Prix
7 Haziran: Azerbaycan Grand Prix
14 Haziran: Kanada Grand Prix
28 Haziran: Fransa Grand Prix
5 Temmuz: Avusturya Grand Prix
19 Temmuz: Büyük Britanya Grand Prix
2 Ağustos: Macaristan Grand Prix
30 Ağustos: Belçika Grand Prix
6 Eylül: İtalya Grand Prix
20 Eylül: Singapur Grand Prix
27 Eylül: Rusya Grand Prix
11 Ekim: Japonya Grand Prix
25 Ekim: ABD Grand Prix
1 Kasım: Meksika Grand Prix
15 Kasım: Brezilya Grand Prix
29 Kasım: Abu Dabi Grand Prix
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!