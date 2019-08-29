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Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimi belli oldu

Dünyanın en çok takip edilen yarış organizasyonları arasında yer alan Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2020 sezonu takvimi belli oldu

29.08.2019 - 13:26 | Güncelleme: Motor Sporları
Formula Arabası

Formula 1'den yapılan açıklamaya göre, 22 etaptan oluşacak 2020 sezonu, 15 Mart 2020'de Avustralya Grand Prix'si ile başlayacak ve 29 Kasım 2020'de Abu Dabi'de sona erecek.

Bu sezon 21 olan etap sayısı, Almanya Grand Prix'sinin 2020 takviminden çıkarılıp, Vietnam ve Hollanda yarışlarının eklenmesiyle 22'ye yükseldi.

Nihai takvim tarihleri ise Dünya Motor Sporları Konseyinin 4 Ekim'de yapacağı toplantının ardından belli olacak.

2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimi şöyle:

15 Mart: Avustralya Grand Prix

22 Mart: Bahreyn Grand Prix

5 Nisan: Vietnam Grand Prix

19 Nisan: Çin Grand Prix

3 Mayıs: Hollanda Grand Prix

10 Mayıs: İspanya Grand Prix

24 Mayıs: Monaco Grand Prix

7 Haziran: Azerbaycan Grand Prix

14 Haziran: Kanada Grand Prix

28 Haziran: Fransa Grand Prix

5 Temmuz: Avusturya Grand Prix

19 Temmuz: Büyük Britanya Grand Prix

2 Ağustos: Macaristan Grand Prix

30 Ağustos: Belçika Grand Prix

6 Eylül: İtalya Grand Prix

20 Eylül: Singapur Grand Prix

27 Eylül: Rusya Grand Prix

11 Ekim: Japonya Grand Prix

25 Ekim: ABD Grand Prix

1 Kasım: Meksika Grand Prix

15 Kasım: Brezilya Grand Prix

29 Kasım: Abu Dabi Grand Prix

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