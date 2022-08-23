5. ve 6. sezonunu onaylandığı açıklanan Formula 1: Drive to Survive için bekleyiş sürüyor. Yeni sezon tarihini merak eden yarış severler araştırmaya başladılar. İlk kez 2019 yılında yayınlanan ve o günden beri sevenlerini ekrana kilitleyen belgesel hakkında en çok sorulan soru "Formula 1: Drive to Survive'ın 5. sezonu ne zaman?" başlayacak oldu. İşte haberin detayları ve merak edilen o tarih...