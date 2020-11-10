Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sine doğru

AA

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sorumluluk alanında 1 aydır devam eden çalışmalar kapsamında yaklaşık 1 milyon 150 bin metrekare alan içerisinde ot biçme, çalı ve diken temizliği işlemleri tamamlandı. Yaklaşık 500 bin metrekare alan da ise budama yapıldı. Biçilen, otlar, çalılar ve budanan ağaçlar Tuzla Belediye ekipleri tarafından araçlara yüklenerek temizlendi.

VIP localarda bulunan koltuklar, üst geçitler ve bilet satış yerleri de ozon yıkama yönetimle dezenfekte edilerek temizlendi. Tüm alan içerisinde toplam 287 adet 770 litre çöp konteyneri ve 42 adet 2’li sıfır atık seti yerleştirildi. Yerleştirilen konteyner ve setler yarış öncesi ve sonrasında görevliler tarafından toplandı. Yarış süresi boyunca 3 adet çöp kamyonu, süpürme aracı, tanker ve ambalaj atığı aracı ile birlikte 15 personel görevli olarak çalışmalarını sürdürecek. Formula 1 organizasyonunda görevli olanlar Tuzla Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Gençlik Kampı’nda bulunan bungalov evlerde misafir edildi. Çalışanların kamp alanından Formula 1 pistine ulaşımı da Tuzla Belediyesi tarafından sağlandı.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, konuya ilişkin şunları kaydetti:

"9 yıl aradan sonra yeniden Formula 1 ile buluşmaktan dolayı mutluluk duyduğumuzu ifade ediyorum. Özellikle emeği geçen, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendi ve Intercity yöneticileri dahil olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Formula 1 organizasyonunu dünyada yaklaşık 2 milyondan fazla izleyici bulunan gerçekten çok ilgi duyulan yarışlardan bir tanesi. Dolayısıyla bu yarışların Tuzla’da yapılıyor olması Türkiye’de İstanbul’da yapılıyor olması bizim için çok büyük onur ve gurur kaynağı. Biz de 13-15 Kasım tarihleri arasında yapılacak olan yarışlardan önce tedbirler almaya çalıştık. Elimizden geldiğince hem ilçemizin, İstanbul'umuzun hem de ülkemizin tanıtımında çok önemli olan bir yarışın İstanbul’da Tuzla’da yapılırken sorunsuz geçmesi için eliminden gelen tüm gayreti gösterdik.

Öncelikle ana yolların düzenlenmesi, ulaşım akslarının düzenlenmesi, gerçi seyircisiz izlenecek ama her ihtimale karşı yine de bu tedbirleri aldık. 4-5 aracımız yarış boyunca da sürekli burada kalacak. Öncesinde de temizlikler yapıldı."









