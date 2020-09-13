Formula 1'de olaylı yarış!

DHA

Formula 1'de sezonun 9'uncu yarışı olan Toskana GP, 8 pilotun yarış dışı kalması ve 2 kırmızı bayrak kararıyla tamamlandı. İtalya'da bulunan Mugello Pisti'ndeki yarış Mercedes'ten Lewis Hamilton'ın zaferiyle sonlanırken, ikinci sırada Mercedes pilotu Valtteri Bottas, üçüncü sırada ise Red Bull pilotu Alexander Albon yer aldı.

Yarışın galibi Hamilton aynı zamanda en hızlı turu da atmayı başararak artı 1 puan hanesine ekledi.

8 PİLOT YARIŞ DIŞI

Max Verstappen (Red Bull),Carlos Sainz (McLaren),Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo),Pierre Gasly (AlphaTauri),Kevin Magnussen (Haas),Nicholas Latifi (Williams),Esteban Ocon (Renault) ve Lance Stroll'ün (Racing Point) yarış dışı kaldığı Toskana GP, yaşanan kazalarla birlikte 2 kez kırmızı bayrakla durduruldu.

HAMILTON VE MERCEDES LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu sıralamalarla birlikte şampiyona lideri Lewis Hamilton, puanını 190'a yükselterek pilotlar sıralamasında liderliğini sürdürürken, takım arkadaşı Valtteri Bottas da 135 puanla Hamilton'ı takibine devam etti. Takımlar sıralamasında ise lider Mercedes puanını 325'e yükseltti ve en yakın rakibi Red Bull'a 152 puan fark atmayı başardı.

ALBON'DAN İLK PODYUM ZAFERİ

Öte yandan yarışı 3'üncü sıra ile podyumda tamamlayan Alexander Albon, kariyerindeki ilk podyum zaferini elde etti.

Sezonun 10'uncu yarışı Rusya Grand Prix, 25-27 Eylül tarihlerinde Sochi Autodrom'da koşulacak.