Mercedes'in takımlar, Hamilton'ın da pilotlar klasmanında şampiyonluğu garantilediği sezonun 15. mücadelesi, Sakhir Çölü'nde bulunan 5,4 kilometrelik Bahreyn Uluslararası Pisti'nde 57 tur üzerinden yapıldı.
Lewis Hamilton, pole pozisyonundan başladığı yarışı 1.34.01'lik derecesiyle ilk sırada tamamladı. Büyük Britanyalı sürücü, sezonun 11, kariyerinin ise 95. birinciliğine ulaştı.
Hamilton'dan 1.254 saniye sonra bitiş çizgisini geçen Red Bull pilotu Max Verstappen ikinci, takım arkadaşı Alexander Albon ise liderin 8.005 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.
GROSJEAN ÖLÜMDEN DÖNDÜ
Bahreyn'deki yarışın ilk turunda korkutucu bir kaza yaşandı. Haas pilotu Romain Grosjean, starttan kısa bir süre sonra Alpha Tauri sürücüsü Daniil Kvyat'ın aracına temas etti.
Grosjean'ın otomobili temasın ardından bariyerlere çarparak alev aldı. 34 yaşındaki Fransız pilot, ikiye ayrılan araçtan kendi çabasıyla çıkmayı başardı.
Ellerinde ve ayak bileklerinde hafif yanıklar olduğu belirtilen Grosjean, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Verilen aranın ardından ikinci kez start alan yarışın 4. turunda, Kvyat'ın aracıyla temas eden Racing Point pilotu Lance Stroll takla atarak yarış dışı kaldı.
Racing Point pilotu Sergio Perez ise bitime 3 tur kala aracının motoru alev alınca yarışı tamamlayamadı.
Formula 1'de yine Bahreyn'in ev sahipliği yapacağı sezonun 16. yarışı, 6 Aralık'ta yapılacak.
Bahreyn Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:
PİLOTLAR KLASMANI
1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 332 puan
2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 201
3. Max Verstappen (Hollanda): 189
4. Daniel Ricciardo (Avustralya): 102
5. Sergio Perez (Meksika): 100
TAKIMLAR KLASMANI
1. Mercedes: 533
2. Red Bull: 274
3. McLaren: 171
4. Racing Point: 154
5. Renault: 144
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