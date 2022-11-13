Formula 1'de 2022 sezonunun 21. yarışı Brezilya'da yapıldı. Brezilya GP'de kazanan Mercedes pilotu George Russell oldu. George Russell kariyerinin, Mercedes ise sezonun ilk galibiyetini aldı.

Yarışta Lewis Hamilton ikinci olurken, Alman ekibi Mercedes podyuma iki pilot çıkarmış oldu. Ferrari pilotu Carlos Sainz yarışı üçüncü, Charles Leclerc ise dördüncü sırayı aldı.

Yarış sonrası takım telsizi konuşmasında Russell'a; "Russell, artık Formula 1'de yarış kazanmış bir pilotsun." mesajı gönderildi.

Yarışa ilk kez pole pozisyonunda başlayan Kevin Magnussen ise yarışı tamamlayamadı.