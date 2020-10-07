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Bu yıl İstanbul Park'ta 13-15 Kasım tarihlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle seyircisiz düzenlenecek Formula 1 yarışlarında gözler F1 pilotlarının başarı oranlarında.

Türkiye yarışlarında adından sıkça söz ettiren Ferrari pilotu Felipe Massa, İstanbul Park'ta 2006, 2007 ve 2008 yıllarında 3 yıl üst üste birincilik kürsüsünün sahibi oldu.

Türkiye'de ilk defa 2005'te organize edilen Türkiye Grand Prix'sinde McLaren Mercedes adına yarışan Fin pilot Kimi Raikkonen birinciliği, Renault adına yarışan İspanyol pilot Fernando Alonso ikinciliği, McLaren Mercedes adına adına yarışan Kolombiyalı pilot Juan Pablo Montoya da üçüncülüğü elde etmişti.

2006 yılında İstanbul Park'taki ikinci yarışta Ferrari adına mücadele eden Brezilyalı pilot Felipe Massa birinci, Renault adına yarışan İspanyol pilot Fernando Alonso ikinci, Ferrari adına yarışan Almanya'nın efsane pilotu Michael Schumacher ise üçüncü olmuştu.

Türkiye'de 2007 yılındaki yarışta ise yine Ferrari adına yarışan Brezilyalı pilot Felipe Massa birinci, bu sefer Ferrari adına yarışan Fin pilot Kimi Raikkonen ikinci, McLaren Mercedes adına piste çıkan İspanyol pilot Fernando Alonso ise üçüncü olarak podyumdaki yerini aldı.

İstanbul'da 2008 yılındaki yarışta ise Ferrari adına yarışan Brezilyalı pilot Felipe Massa üst üste 3. kez birinci, McLaren Mercedes adına yarışan İngiliz pilot Lewis Hamilton ikinci, Ferrari adına yarışan Fin pilot Kimi Raikkonen de üçüncü olarak kürsüye çıktı.

2009 yılında ise Brawn GP'nin İngiliz pilotu Jenson Button birinci, Red Bull Racing takımı adına yarışan Avustralyalı pilot Mark Webber ikinci, yine Red Bull Racing takımı adına çıkan Alman pilot Sebastian Vettel de üçüncülük elde etti.

2010 yılında ise McLaren Mercedes adına yarışan İngiliz pilot Lewis Hamilton birinci, McLaren Mercedes adına yarışan diğer İngiliz pilot Jenson Button ikinci, Red Bull Racing takımı adına piste çıkan Avustralyalı pilot Mark Webber ise üçüncü olarak kürsüdeki yerini aldı.

2011'DE ALMAN PİLOT VETTEL İSTANBUL'DA İLK KEZ 1. OLDU

Türkiye'de 9 yıl önce son olarak 8 Mayıs 2011'de İstanbul Park pistinde 58 tur üzerinden yapılan yarışta, Red Bull Racing takımı adına Alman pilot Sebastian Vettel birinci, Vettel'in takım arkadaşı Avustralyalı Mark Webber ikinci, Ferrari'nin İspanyol pilotu Fernando Alonso ise üçüncü sırayı elde etti.

2008 yılında İstanbul Park'ta 3. olarak podyuma çıkan Sebastian Vettel, 2011 Türkiye Grand Prix'sinde ilk kez birinci olmuştu. 2009'da Brawn GP'nin İngiliz pilotu Jenson Button, 2010 yılında da McLaren Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton ilk kez Türkiye yarışlarında birinci olmuşlardı.

MASSA HAT TRICK YAPTI

İstanbul Park'ta Ferrari adına yarışan Brezilyalı pilot Felipe Massa kariyerindeki ilk birinciliği 1.28.51.082'lik derecesiyle aldı. Massa, 2008'de 1.26.42.161'lik derecesiyle ikinci kez mutlu sona ulaşırken, 2009'da da 1.26.49.451 ile yine birinci olup İstanbul Park'ta ''Hat Trick'' yaptı.

2005 ve 2006'da dünya şampiyonu İspanyol Fernando Alonso ile 7 kez dünya şampiyonu olan efsane Alman pilot Michael Schumacher'in İstanbul Park Pisti'nde birincilik derecesi bulunmuyor.

Alonso, İstanbul'daki ilk 2 yarışı 2. sırada tamamlarken, 2007'de 3., 2008'de 6., 2009'da 10., 2010'da ise 8. oldu. Türkiye'deki son yarışta ise podyuma çıkmayı bir kez daha başaran Ferrari'nin İspanyol pilotu Fernando Alonso üçüncü sırayı elde etmişti.

Schumacher ise İstanbul'da 2005'te yapılan yarışı bitiremezken, 2006'da 3. oldu. Sonraki 3 yıl F1'e ara veren Alman pilot, 2010 yılında ise 4. sırayı elde ederken, 2011'de Türkiye'deki son yarışa 8. sırada başlayan Mercedes pilotu Michael Schumacher, 2. turda büyük bir şanssızlık yaşamış Renault pilotu Vitaly Petrov ile çarpışmış, henüz 2. turda pite girmek zorunda kalmıştı. Bu nedenle 19. sıraya kadar gerileyen Alman pilot, yarışı 12. sırada tamamlayarak puan alamamıştı.

7 YARIŞTA TOPLAM 9 FARKLI PİLOT PODYUMA ÇIKTI

Türkiye'de 2005 yılında organize edilmeye başlanan Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 ve son olarak 2011 yıllarındaki 7 yarışta toplam 9 farklı pilot ödül kürsüsüne çıkma başarısı elde etti.

İstanbul Park'taki 7 yarışta Kimi Raikkonen, Felipe Massa, Fernando Alonso, Juan Pablo Montoya, Michael Schumacher, Lewis Hamilton, Jenson Button, Mark Webber ve Sebastian Vettel takımları adına ilk 3'e girmeyi başardı.