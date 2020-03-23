Formula 1'de Azerbaycan Grand Prix'si de ertelendi. Organizasyondan yapılan açıklamada, salgının hızla ilerlemesi nedeniyle 7 Haziran'da yapılması planlanan Azerbaycan Grand Prix'sinin ertelendiği duyuruldu.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda daha önce Avustralya, Bahreyn, Vietnam, Çin, İspanya ve Hollanda grand prixleri ertelenmiş, Monaco Grand Prix'si iptal edilmişti.

Sezon öncesi belirlenen 2020 takviminin 9. sırasında, 14 Haziran'daki Kanada Grand Prix'si yer alıyor.