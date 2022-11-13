Formula 1'de Max Verstappen'in şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından gözler ikincilik yarışına çevrildi. 2. ve 3. sıradaki Charles Leclerc ile Sergio Perez, bitime 2 hafta kala kürsüdeki ikinci sırayı kapmak istiyor. İşte, bugün yapılacak olan Brezilya GP ile ilgili bilgiler...