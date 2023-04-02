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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 3. yarışına Avustralya ev sahipliği yaptı. Melbourne kentinde bulunan 5,2 kilometrelik Albert Park Pisti'nde düzenlenen yarış 58 tur üzerinden koşuldu. Beş kırmızı ışığın sönmesiyle Mercedes'ten George Russell ve Lewis Hamilton, Max Verstappen'i geçerek ilk iki sıraya yükseldiler. Aynı turda Stroll ile temas yaşayan Ferrari'nin şampiyonluk adaylarından Charles Leclerc yarış dışı kaldı.

7. turda Alex Albon'un kazasının ardından önce güvenlik aracı piste çıktı, ardından kırmızı bayrak sallandı ve yarış durduruldu. Mücadelenin yeniden başlamasıyla Hamilton liderliğini korusa da, 12. turda dışarından atak yaparak Britanyalı pilotu avlayan Verstappen, liderliğe tekrardan yükseldi. Henüz ilk turda liderliği devralan George Russell ise 18. turda güç ünitesinde sorun yaşayarak yarış dışı kaldı. 54. turda Kevin Magnussen'in kazasının ardından bir kez daha kırmızı bayrak sallandı.

Kalan 2 tur durarak startla başlarken, Verstappen liderliğini korudu. Ancak orta sıralarda yaşanın kazanın ardından bir kez daha kırmızı bayrak sallandı ve yarış yeniden durduruldu. Yarışa güvenlik aracı ardında yeniden başlanırken, koşulacak tur kalmadığı için pilotlar konvoy şeklinde damalı bayrağı gördü. Böylelikle Max Verstappen ilk sırayı elde etti. Lewis Hamilton ikinci olurken, sezonun flaş ekibi Aston Martin'in veteran pilotu Fernando Alonso'da podyumun son basamağında yer aldı.

Ferrari'nin bir diğer pilotu Carlos Sainz ise aldığı cezanın ardından 12. sıraya kadar düştü.

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