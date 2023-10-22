Formula 1 Amerika GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 22 Ekim 2023 F1 puan durumu

Formula 1'de heyecan bugün kaldığı yerden devam ediyor. Son şampiyon ve lider Versttappen'in bir kez daha şampiyonluğa koştuğu sezonda gözler Amerika Grand Prix'isine çevrilmiş durumda. İşte, yarışseverlerin merakla beklediği F1 Amerika yarışına dair tüm ayrıntılar...