Formula 1 Abu Dhabi yarışı saat kaçta hangi kanalda? Şampiyon kim

Motor sporlarına ilgisi olan sporseverler Max Verstappen ile Lewis Hamilton'un kıyasıya yarışına tanıklık edecek. Peki Formula 1 Abu Dhabi yarışı saat kaçta hangi kanalda? Hamilton mu Verstappen mi?

FORMULA 1 ABU DHABİ YARIŞI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Formua 1 Abu Dhabi Grand Prix ana yarışı 12 Aralık 2021 saat 16.00'da S Sport ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

FORMULA 1 PUAN DURUMU

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 369,5 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 369,5 puan

3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 218

4. Sergio Perez (Meksika): 190

5. Charles Leclerc (Monako): 158

Takımlar

1. Mercedes 587,5

2. Red Bull: 559,5

3. Ferrari: 307,5

4. McLaren: 269

5. Alpine: 149