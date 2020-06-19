Forkliftin altında kalan işçi ağır yaralandı - KAYSERİ

Alınan bilgiye göre, Mevlana Mahallesi'nde çalışan Dündar Ö. (40),kaldırım düzenlemesi yaparken kullandığı forkliftin devrilmesi sonucu altında kaldı.Olayı fark eden iş arkadaşları başka bir forklift kullanarak Dündar Ö'yü iş makinesinin altından çıkardı.Sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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