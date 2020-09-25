Ford, “F-Ekspertiz” markası altında her marka ve model için, TSE onaylı ekspertiz hizmeti sunmaya başladı.
Ford Otosan açıklamasına göre, alanında uzman ekipler tarafından kalibrasyonlu ekipmanlar ile yoruma değil ölçüme bağlı sonuçların alınacağı “F-Ekspertiz” sürecinde, kaporta boyadan, motora, kaza durumundan, marka-model-yaş-km durumuna kadar detaylı analizler yapılacak.
Eğitimli, uzman ve güvenilir bir ekibin oluşturacağı tarafsız bir ekspertiz raporu müşteriyle paylaşılacak. F-Ekspertiz’de boya kaporta kontrolü, fren testi, lift ile araç altı kontrolleri, mekanik kontrolleri, lastik kontrolleri, yanal kayma testi, süspansiyon testi, araç içi kontrolü, donanım kontrolü listelenmesi, elektronik beyin testi (OBD) ve motor gücü testi (dinamometre) yapılabiliyor.
“Bronz”, “Gümüş”, “Altın”, “Platin” ve “Dyno” olmak üzere 5 farklı paket ve 150 TL’den başlayan fiyatlarla hizmet sunan F-Ekspertiz’in paket içerikleri ve yetkili hizmet noktaları hakkında detaylı bilgi edinmek ve randevu almak için "https://f-ekspertiz.com/" adresini ziyaret etmek yeterli oluyor.
"HERKES İÇİN EKSPERTİZİN EN GÜVENLİ ADRESİ OLMAYI HEDEFLİYORUZ"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Ford Otosan Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk, son yıllarda 2. el araç pazarında yaşanan yoğun talep ile birlikte ekspertiz hizmetlerinin oldukça önemli bir noktaya geldiğini vurguladı.
Yücetürk, yıllar içinde gelişen teknoloji, motor sistemleri ile birlikte artık araç alırken birçok farklı kontrollerin yapılması gerektiğine işaret ederek, “Geçtiğimiz yıllarda hasarlı ve sorunlu araç bilgileri tüketicilerden saklandı ve yüz binlerce mağduriyet vakası yaşandı. Bunun üzerine geçtiğimiz aylarda alınan bir kararla, ikinci el araç alım satımlarında 8 yaş veya 160 bin km'ye kadar araçlarda ekspertiz raporu şartı getirildi.” ifadelerini kullandı.
Ekspertiz konusunda alanında uzman, kurumsal ve yaptığı ekspertizin arkasında durabilecek kurumlarla çalışmanın büyük önem taşıdığına dikkati çeken Yücetürk, şunları kaydetti:
“Ford Otosan olarak, biz de yetkili bayilerimiz aracılığıyla tüketicilere güvenli, alanında uzman kişilerden oluşan ekiplerle, boya, kaporta, motor, mekanik, yol testleri, lift ile araç altı kontrolleri dahil her türlü ekspertiz hizmetini sunmaya başladık. F-Ekspertiz yapılanmamızı 2. el araç pazarının yüzde 80’ini kapsayacak şekilde tamamladık, önümüzdeki dönemde pazarın tamamına hizmet verecek şekilde yapılanmamızı genişletmek üzere çalışıyoruz. Kurumsal, sorumlu ve şeffaf ekspertiz yaklaşımı ile bireysel müşterilerden, filo ve oto galerilere kadar herkes için ekspertizin en güvenli adresi olmayı hedefliyoruz.”
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