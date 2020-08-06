Ford, bir süre önce Türkiye'de satışa sunulan iki SUV modeli Kuga ve Puma için online bir lansman düzenledi.
Lansmanda "Geleceği Bugünden Yaşa" ismi verilen yeni vizyonunu da açıklayan Ford, bu anlayış çerçevesinde yenilikçi teknolojiler ve hizmetlerin bir arada sunulacağını bildirdi.
Bu kapsamda, yeni nesil araçların rol oynayacağı gelecek için yeni bir vizyon belirleyen ABD'li üretici, geleneksel süreç ve teknolojilerin yerini çevreci, elektrikli, hibrit ve otonom teknolojilere bırakıyor.
Online tanıtımı gerçekleştirilen Kuga ve Puma'nın da bu yeni anlayışın ürünleri olduğu bilgisi paylaşıldı.
'SATIŞ VE SATIŞ SONRASINA YANSIYACAK'
Ford'un artık "gelecek"ten konuşan bir marka olduğunu söyleyen Ford Otosan Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk, "Bu değişimi satış ve satış sonrası müşteri deneyiminden başlayarak araçlarımıza ve teknolojilerimize yansıtmaya devam ediyoruz. Son yıllarda hızla büyüyen SUV segmentinde dengeleri değiştirecek Yeni Kuga ve Yeni Puma, bu alandaki iddiamızı yeni modellerle ortaya koyma yaklaşımımızın en önemli adımlarından biri" diye konuştu.
Yücetürk, Kuga modelinde 1.5 litrelik dizel ve benzinli motor seçeneklerinin yanı sıra, markanın yeni vizyonu ile paralel olarak 2.5 litre şarj edilebilir hibrit motorun seçeneğinin de satışa sunulacağını bildirdi.
Yücetürk, Puma için yıl sonu satış hedefini 2 bin adet, Kuga için ise 7 bin adet olarak belirlediklerini de aktardı.
Kuga, Style, Titanium, ST-Line donanım seviyeleri ve 11 renk seçeneğiyle satışa sunuldu.
Markanın Avrupa’da en çok satan SUV modeli olan Kuga'da, Co-Pilot 360˚, kör nokta uyarı sistemi, yaya algılama özellikli çarpışma önleme yardımcısı gibi güvenlik donanımları ve B&O ses sistemi, dinamik LED ön far sistemi, aktif park asistanı, ön görüş kamerası, 12,3 inç dijital gösterge paneli, 2'inci sıra kayar koltuk tasarımı, ısıtmalı arka koltuklar ve göz hizası gösterge paneli gibi konfor donanımlarının yer aldığı belirtildi.
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