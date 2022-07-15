Ford ve SK On'dan ABD'ye batarya yatırımı!

Ford ve Güney Koreli batarya üreticisi SK On, yan kuruluşu ile birlikte Perşembe günü ABD batarya üretim tesisleri inşa etmek ve işletmek için bir ortak girişim kurmayı tamamladı.
ABD'li otomobil üreticisi, BlueOval SK LLC adlı ortak girişimin Tennessee'de elektrikli araçlar (EV) için bir batarya tesisi ve Kentucky'de diğer iki tesis kuracağını açıkladı.
Her iki şirket de geçen yıl Mayıs ayında ortak girişim için bir mutabakat zaptı imzalamıştı. BlueOval SK'nin yılda daha da artırılabilecek yaklaşık 60 gigawatt saat güç üretmesi bekleniyor.
Son dönemde birçok batarya üreticisi, elektrikli otomobiller için beklenen büyümeyi karşılama ve Çin'deki üretime olan bağımlılığı ve ilgili tedarik zinciri risklerini azaltma hedefiyle, ABD'ye yatırım yapmaya başladı.
Güney Koreli batarya üreticileri, bu yıl ABD'ye 5.5 milyar dolarlık yatırım planlarını açıkladılar.
Otomobil üreticisi Ford'un 2026'da sona erecek beş yıllık bir süre içinde BlueOval SK'ya 6.6 milyar dolarlık sermayeye katkıda bulunacağı belirtildi.
TÜRKİYE'DE DE TESİS KURACAK
Koç Holding, Mart ayında yaptığı açıklamada, Ankara'daki batarya üretimi yatırımına Koç Topluluğu'nun katılması konusunda Ford ve SK On ortaklığına dair niyet mektubu imzalandığını duyurmuştu.
Taraflarca anlaşılması halinde üretime 2025 yılında yıllık 30-45 Gigawatt saat kapasite ile başlanmasının hedeflendiği belirtilmişti.
4 bin kişiye istihdam sağlaması beklenen tesisin, Ford Otosan'ın yanı sıra, özellikle Ford Avrupa’nın elektrifikasyon sürecinde ihtiyacı olacak bataryaları karşılayacağı belirtiliyor.
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