Ford'un X hesabı hacklendi
ABD'li otomobil üreticisi Ford'un resmi X hesabından, Filistin'i destekleyen İsrail karşıtı paylaşımlar yapıldı
Giriş: 30.12.2024 - 23:51 Güncelleme: 30.12.2024 - 23:51
Ford'un resmi sosyal medya hesabından "Özgür Filistin", "İsrail terörist bir devlettir" ve "Tüm gözler Gazze'de" mesajları paylaşıldı.
Ford'un X hesabının ele geçirildiği iddia edilirken söz konusu paylaşımlar kısa süre içinde silindi.
Konuya ilişkin şirketten henüz resmi açıklama yapılmadı.
*Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.
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