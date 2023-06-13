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90 yıllık fabrikayı elektrikli araç tesisine dönüştürdü

Ford'un küresel çaptaki ilk karbon nötr araç üretim tesisi unvanına sahip Köln Elektrikli Araç Merkezi açıldı. 1930 yılında kurulan tarihi fabrikayı dönüştürmek için yapılan 2 milyar dolarlık yatırımın ardından kapılarını açan Ford Köln Elektrikli Araç Merkezi, Ford’un 2026 yılı sonuna kadar yılda iki milyon elektrikli araç üretim hedefine ulaşma yönündeki küresel planlarını destekliyor. Yıllık 250 bin elektrikli araç üretim kapasitesine sahip tesisin, Avrupa pazarları için yeni nesil elektrikli binek araçlar üreteceği kaydedildi

Giriş: 13.06.2023 - 12:16 | Güncelleme: ABONE OL
Ford'un Köln Elektrikli Araç Merkezi açıldı
HABERTURK.COM

Ford, Almanya'nın Köln kentindeki ilk olarak 1930 yılında kurulan tarihi fabrikasını 2 milyar dolarlık yatırım ile dönüştürerek, yeni nesil elektrikli binek araçlarını üretecek bir üretim tesisine dönüştürdü.

Yapılan açıklamaya göre, yüksek verimlilik amacıyla tasarlanan, yıllık 250 bin fazla elektrikli araç üretme kapasitesine sahip, 125 hektar üzerine kurulu tesis, yeni bir üretim hattı, pil montaj hattı, son teknoloji araçlar ve otomasyon sistemleri ile donatıldı.

Mustang Mach-E, E-Transit ve F-150 Lightning'in başarılarının ardından Ford’un kısa süre önce tanıttığı dördüncü elektrikli aracı Explorer, markanın Köln'de üreteceği ilk elektrikli aracı olacak ve bunu elektrikli bir spor crossover izleyecek.

'YENİ NESİL ARAÇLARIN BAŞLANGICI'

Ford Köln Elektrikli Araç Merkezi, Ford'un küresel çapta açtığı ilk karbon nötr üretim tesisi olarak şirketin 2035 yılına kadar Avrupa'daki tüm tesis, lojistik operasyonları ve doğrudan tedarikçi ayak izinde karbon nötr taahhüdünü destekleyecek.

Ford Yönetim Kurulu Başkanı Bill Ford, "Köln Elektrikli Araç Merkezi'nin açılması Avrupa'da yeni nesil temiz üretim ve elektrikli araçların başlangıcı. Bu tesis, tüm sektördeki en verimli ve çevreye en duyarlı tesislerden biri olacak. Çocuklarımıza ve torunlarımıza sıfır emisyonlu bir gelecek hazırlamak için çalışmaktan heyecan duyuyorum” diye konuştu.

18 MİLYON ARAÇ ÜRETİLDİ

Verilen bilgiye göre, 90 yılı aşkın sürede 18 milyondan fazla otomobil üreten Köln'deki fabrika geçmişte Model A, Taunus, Capri, Granada ve Fiesta gibi modellere üretim üssü olmuştu.

Öte yandan, Ford Köln Elektrikli Araç Merkezi'nin tam olarak faaliyete geçtiğinde bağımsız olarak karbon nötr sertifikasına sahip olacağı kaydedildi.

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