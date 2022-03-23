Reuters

Ford, Avrupa'daki araç üretiminin ve siparişlerinin, küresel yarı iletken kıtlığının yanı sıra Ukrayna'daki çatışmadan da olumsuz etkilendiğini açıkladı.

ABD'li otomobil üreticisi, çoğunlukla küresel çip sıkıntısı nedeniyle Almanya'daki fabrikalarında üretime ara vereceğini bildirirken, aynı zamanda İspanya'nın Valencia kentinde üretilen S-Max ve Galaxy araçları için de yeni sipariş almayı durdurduğunu duyurdu.

Ford, her iki ürün için de Eylül'ün ötesine geçen siparişlerin olduğunu ve mevcut siparişlerin karşılanacağını söyledi.

VW ORTAKLIĞINDA ÜRETİLEN MODEL DE ETKİLENDİ

Ford, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin, markanın Tourneo Connect aracını üreten Polonya'daki Volkswagen fabrikasında parça sıkıntısına yol açarak üretimin geçici olarak durmasına neden olduğunu da söyledi.

Şirketten yapılan açılamada, "Volkswagen'deki ortaklarımızla birlikte durumu günlük olarak izlemeye devam ediyoruz ve ileriki bir tarihte bu konuda söyleyecek daha çok şeyimiz olacak" denildi.

Ukrayna'daki savaşın, tedarikte sıkıntılara yol açtığı ve Focus modelinde kullanılan 13.2 inç boyundaki multimedya ekranın, yerini geçici bir süre için 8 inçlik daha küçük bir ekrana bırakmak zorunda kaldığı da ifade edildi.