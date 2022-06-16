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Ford Otosan’ın ağır ticari araç markası Ford Trucks, müşterilerinin özel ve kişiselleştirilmiş araç taleplerine yanıt verme hedefiyle Özel Araç Merkezi'ni devreye aldı.

Ford Trucks’ın Eskişehir Fabrikası’nın içinde kurulan merkezde, ağır vasıta kullanıcılarının taleplerinin karşılanması, müşteriye özel kişisel opsiyonlu araçların da tasarlanıp üretilmesi hedefleniyor.



Yapılan açıklamaya göre, Özel Araç Merkezi’nde hattan çıkan araçlar, müşterilerin iş alanındaki ihtiyaçlarına uygun şekilde özelleştirilebilecek. Bu merkezde sadece donanımsal değil yazılımsal uygulamalar da özelleştirilebilirken talep doğrultusunda araçlar yeni akıllı uygulamalar ve yazılımlar gibi özel teknolojilerle donatılabilecek.

Şirketin, 2 fazdan oluşan plan ile Özel Araç Merkezi’ni geliştirdiği belirtildi. Buna göre, Ford Trucks'ın müşteri talepleri doğrultusunda yapılan modifikasyonların, üretim hatları yerine özel araç merkezinde yapılması ile başlayacak birinci fazda, önce stoktaki araçların müşteri taleplerine göre modifiye edilmesi kabiliyetini kazandırarak yola çıkılacak.

İkinci fazda ise, üstyapı uygulamalarına uygun araç üretilmesi başta olmak üzere, teknolojik yetkinliklerin daha da geliştirilmesiyle, pazarın talep ettiği yeni niş ürünler, kişiselleştirilmiş paket talepleri, araç giydirme gibi müşterinin hayal ettiği ve ihtiyaç duyduğu araçları üretebilmek, dolayısıyla, stoktaki araçları dönüştürme kabiliyeti ile belirli siparişler için araç teslim sürelerini iyileştirmek hedefliyor.

Böylece Özel Araç Merkezi ile farklı üstyapı taleplerine uygun çözümler üretirken, standart tasarımda olmayan hızlı revizyonları fabrika çıkışlı olarak teslim edebiliyor hale gelecek.