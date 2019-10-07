07 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Üretim faaliyetlerini Ford Otosan'ın gerçekleştirdiği Ford Trucks, Batı Avrupa'daki ilk tesislerini Portekiz ve İspanya’da hizmete açtığını duyurdu.
Yapılan açıklamaya göre, Portekiz’de ilk tesisini Oneshop iş birliğiyle Lizbon’da açan Ford Trucks, 2021 yılına kadar Porto, Leira, Algarve ve Viseu’da yapılanmasını tamamlamayı planlıyor.
İspanya’da ise otomotiv sektöründe 25 yıla yaklaşan deneyime sahip F-Trucks Automotive Hispania ile iş ortaklığı yapan firma, Madrid, Barselona, La Coruna, Bilbao, Seville ve Zaragoza’da yer alan 9 farklı lokasyonda hizmet verecek.
'2023'TE 80 ÜLKEDE VAR OLACAĞIZ'
Gelişmeyi değerlendiren Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, "Uluslararası pazarlarda yerli üretimle büyüyen, global ağını hızla büyüten bir şirket olarak ülkemizi yurtdışında en iyi şekilde temsil etmek için çalışıyoruz. Şu anda Asya, Avrupa ve Afrika’yı kapsayan üç kıtada bayilik ve distribütörlük ağımızı kurmuş bulunuyoruz. 2019 sonuna kadar 44 ülkede faaliyet göstereceğimizi öngörüyoruz. Hedefimizi 2023 yılı sonu itibarıyla 80’i aşkın ülkede var olmak üzere belirledik" dedi.
'İHRACATIN YÜZDE 50'Sİ AVRUPA OLACAK'
Haydar Yenigün, önümüzdeki döneme ilişkin planlamalarına hakkında ise, "Ana ihracat pazarımız olan Avrupa, barındırdığı potansiyel ile büyüme stratejimizde büyük öneme sahip. Hedefimiz ihracatımızın yüzde 50’sini Avrupa pazarlarına yönelik gerçekleştirmek. Burada itici gücümüz F-MAX olacak. Bu yıl sonu itibarıyla Avrupa’daki kamyon satışlarımızın yüzde 70’inin F-MAX olmasını bekliyoruz. Avrupa’daki bayilik ve distribütörlük yapılanmamız tamamlandığında ise bu oranın yüzde 80’e çıkacağını öngörüyoruz. Bu kapsamda Batı Avrupa’da yeni ülkelerde de var olmak üzere görüşmelerimizi sürdürüyoruz. İtalya’daki yapılanmamızın bu yılın içerisinde tamamlanmasını bekliyoruz. Sonrasında öncelikli hedef pazarlarımız Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg olacak. Ford Trucks markamızla nihai hedefimiz tüm Avrupa’ya yayılmak” şeklinde konuştu.
Yenigün, Avrupa Araç Üreticileri Birliği’nin (ACEA) 2018 Avrupa Araç raporuna göre Avrupa yollarında 6.3 milyon adet kamyon bulunduğu belirterek, "AB’deki araç yaş ortalamasının 11.7 olduğu düşünüldüğünde, yaşlanmakta olan araç filosunun ağır ticari sektörü için önemli fırsatlar sunduğu görülüyor. Hedefimiz, yeni gireceğimiz pazarlarda da kısa sürede Ukrayna, Romanya’da olduğu gibi yüzde 5 üzerinde pazar payına ulaşmak" dedi.
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