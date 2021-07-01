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Araç takip sistemleri markası Arvento, yaptığı iş birliğiyle Ford Otosan tarafından Türkiye’de üretilen F-MAX model çekicileri de takip edeceğini duyurdu.

Bu iş birliği anlaşmasıyla, dileyen F-MAX sahiplerinin araçlarına Arvento’nun filo yönetimi çözümlerini entegre edebileceği belirtildi. Yapılan açıklamaya göre, Ford Trucks müşterileri ayrıca hat tedariği ve cihaz kurulumuna gerek kalmadan, Arvento çözümlerini kullanmaya başlayabilecekler. Standart olarak araca ait yakıt seviyesi, hız ve yakıt tüketimi gibi bilgilere ulaşılabileceği kaydedildi.

Ford Trucks ile yaptıkları iş birliğinin, özellikle büyük hacimli işlere imza atan ve filosunu avantajlı fiyatlarla yönetmek isteyen araç sahiplerine önemli katkılar sağlayacağını kaydeden Arvento Genel Müdürü Özer Hıncal, "Arvento olarak bu yıl ulaştığımız 1 milyonun üzerinde cihaz sayısıyla sektörümüzde yeni bir rekora imza attık. Hedefimiz küresel araç takip pazarında lider olmak ve Türkiye’ye global ölçekte bir teknoloji şirketi kazandırmak. Sunduğumuz araç takip ve filo yönetimi, nesne ve kişi takibi, motosiklet, konteyner ve tekne takibi sistemleriyle dünyada ve ülkemizde faydalı teknolojilere imza atıyoruz" dedi.

İş birliği konusunda açıklamalarda bulunan Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Serhan Turfan da, "Müşterilerimize operasyonel maliyetlerini azaltmalarını sağlayan yeni çözümler yaratıyoruz. Arvento ile hayata geçirdiğimiz ‘ConnecTruck Arvento filo yönetimi entegrasyonu’, F-MAX müşterilerinin araçlarında harici bir donanıma gerek olmaksızın, araçlarını 'ConnecTruck' vasıtasıyla Arvento ekranlarından takip edebilmesine olanak tanıyor, Arvento’nun filo yönetim hizmetlerinden yararlanmasını sağlıyor” diye konuştu.