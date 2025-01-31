Ford Trucks 300 bininci aracını üretti

Ford Otosan’ın ağır ticari araç endüstrisinde 60 yılı aşkın faaliyet gösteren markası Ford Trucks, 300 bininci aracını Eskişehir Fabrikası’nda düzenlediği bir törenle üretim hattından indirdi.

Törene, Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt, Ford Trucks’tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emrah Duman, Ford Otosan Eskişehir Fabrikası Lideri Namık Kemal Keskin ve fabrika çalışanları katıldı.

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300 bininci kamyon, F-MAX’in müşteriye özel opsiyonlu araçlar tasarlayan Özel Araç Merkezi’nde kişiselleştirilen modeli oldu.

Verilen bilgiye göre, aynı merkezde hem araç, hem dizel motor hem de güç aktarma organları üretilen Eskişehir Fabrikası’ndaki toplam üretimin büyük bir kısmı ihraç ediliyor. Ford Trucks’ın toplam ihracatındaki en büyük payı ise yüzde 69’luk oranla Avrupa Birliği ülkeleri alıyor.

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Hattan indirme töreninde konuşan Ford Trucks Lideri Emrah Duman, "Eskişehir’de başlayan hikayemiz, küresel pazarlarda müşterilerimize değer katmaya devam ederek büyüdü. Bu noktaya ulaşmamızı sağlayan en önemli unsur ise, her zaman birlikte çalıştığımız ekiplerimiz oldu. Çalışma arkadaşlarımızın emeği, iş ortaklarımızın desteği ve müşterilerimizin güveniyle daha güçlü adımlarla geleceğe yürüyoruz" dedi.

ELEKTRİKLİ KAMYONU BU YIL YOLLARA ÇIKACAK

İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak amacıyla 2040 yılına kadar ağır ticari araç üretiminde sıfır emisyona ulaşmayı taahhüt eden Ford Trucks, sıfır emisyonlu, bağlantılı ve otonom teknolojilere yönelik bir dönüşüm yolculuğu başlattı.

Bu kapsamda şirket, 2024 yılında düzenlenen Hannover Uluslararası Ticari Araç Fuarı’nda sergilediği yüzde 100 elektrikli ilk kamyonun üretimine Eskişehir Fabrikası’nda bu yıl başlayacak.

Tamamen Ford Trucks mühendisleri tarafından tasarlanıp üretilen aracın 2025’te yollarda olması planlanıyor.

Elektrifikasyonun yanı sıra alternatif yakıt teknolojilerine de odaklanan marka, hidrojenle çalışacak ilk yakıt hücreli elektrikli (FCEV) F-MAX üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.