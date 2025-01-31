Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.027,33 %-0,54
        DOLAR 35,8588 %0,22
        EURO 37,2470 %-0,01
        GRAM ALTIN 3.220,63 %0,16
        FAİZ 38,09 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 36,44 %0,37
        BITCOIN 104.700,00 %-0,34
        GBP/TRY 44,5413 %0,02
        EUR/USD 1,0379 %-0,12
        BRENT 76,57 %-0,39
        ÇEYREK ALTIN 5.265,72 %0,16
        Haberler Ekonomi Otomobil Ford Trucks 300 bininci aracını üretti - Otomobil Haberleri

        Ford Trucks 300 bininci aracını üretti

        Ford Trucks, 300 bininci aracını Eskişehir Fabrikası'nda düzenlediği bir törenle üretim hattından indirdi. Hattan indirme töreninde konuşan Ford Trucks Lideri Emrah Duman, "Eskişehir'de başlayan hikayemiz, küresel pazarlarda müşterilerimize değer katmaya devam ederek büyüdü" dedi. Ağır ticari araç endüstrisinde 60 yılı aşkın faaliyet gösteren marka, ilk yüzde 100 elektrikli kamyonunu bu yıl yollara çıkarmaya hazırlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2025 - 11:17 Güncelleme: 31.01.2025 - 11:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        300 bininci aracını Eskişehir'de üretti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ford Otosan’ın ağır ticari araç endüstrisinde 60 yılı aşkın faaliyet gösteren markası Ford Trucks, 300 bininci aracını Eskişehir Fabrikası’nda düzenlediği bir törenle üretim hattından indirdi.

        Törene, Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt, Ford Trucks’tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emrah Duman, Ford Otosan Eskişehir Fabrikası Lideri Namık Kemal Keskin ve fabrika çalışanları katıldı.

        300 bininci kamyon, F-MAX’in müşteriye özel opsiyonlu araçlar tasarlayan Özel Araç Merkezi’nde kişiselleştirilen modeli oldu.

        Verilen bilgiye göre, aynı merkezde hem araç, hem dizel motor hem de güç aktarma organları üretilen Eskişehir Fabrikası’ndaki toplam üretimin büyük bir kısmı ihraç ediliyor. Ford Trucks’ın toplam ihracatındaki en büyük payı ise yüzde 69’luk oranla Avrupa Birliği ülkeleri alıyor.

        REKLAM

        Hattan indirme töreninde konuşan Ford Trucks Lideri Emrah Duman, "Eskişehir’de başlayan hikayemiz, küresel pazarlarda müşterilerimize değer katmaya devam ederek büyüdü. Bu noktaya ulaşmamızı sağlayan en önemli unsur ise, her zaman birlikte çalıştığımız ekiplerimiz oldu. Çalışma arkadaşlarımızın emeği, iş ortaklarımızın desteği ve müşterilerimizin güveniyle daha güçlü adımlarla geleceğe yürüyoruz" dedi.

        ELEKTRİKLİ KAMYONU BU YIL YOLLARA ÇIKACAK

        İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak amacıyla 2040 yılına kadar ağır ticari araç üretiminde sıfır emisyona ulaşmayı taahhüt eden Ford Trucks, sıfır emisyonlu, bağlantılı ve otonom teknolojilere yönelik bir dönüşüm yolculuğu başlattı.

        Bu kapsamda şirket, 2024 yılında düzenlenen Hannover Uluslararası Ticari Araç Fuarı’nda sergilediği yüzde 100 elektrikli ilk kamyonun üretimine Eskişehir Fabrikası’nda bu yıl başlayacak.

        Tamamen Ford Trucks mühendisleri tarafından tasarlanıp üretilen aracın 2025’te yollarda olması planlanıyor.

        Elektrifikasyonun yanı sıra alternatif yakıt teknolojilerine de odaklanan marka, hidrojenle çalışacak ilk yakıt hücreli elektrikli (FCEV) F-MAX üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ekrem İmamoğlu ifade veriyor
        Ekrem İmamoğlu ifade veriyor
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı asgari ücreti geçti
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı asgari ücreti geçti
        Muhtemel rakipler belli oldu!
        Muhtemel rakipler belli oldu!
        Eyüpsultan'da dehşet gecesi! Aynı aileden 4 kişi öldürüldü
        Eyüpsultan'da dehşet gecesi! Aynı aileden 4 kişi öldürüldü
        'Bay dublaj' hayatını kaybetti
        'Bay dublaj' hayatını kaybetti
        Bankanın 56 milyon TL'sini alıp kaçmışlardı! Aile boyu soygun!
        Bankanın 56 milyon TL'sini alıp kaçmışlardı! Aile boyu soygun!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Trump: FAA ağır zihinsel engelli kişileri işe alıyor
        Trump: FAA ağır zihinsel engelli kişileri işe alıyor
        "Okan Buruk hayal dünyasından çıkar!"
        "Okan Buruk hayal dünyasından çıkar!"
        "Fenerbahçe istediğini aldı"
        "Fenerbahçe istediğini aldı"
        Bataklıkta 4 saat mahsur kaldı! Vinçle kurtarıldı
        Bataklıkta 4 saat mahsur kaldı! Vinçle kurtarıldı
        Giresun'dan NBA All-Star'a!
        Giresun'dan NBA All-Star'a!
        En düşük emekli maaşı kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
        En düşük emekli maaşı kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
        Mekânda başladı dışarıda bitti! Gazinoda kanlı kavga!
        Mekânda başladı dışarıda bitti! Gazinoda kanlı kavga!
        ABD'deki uçak kazasında son gelişmeler neler?
        ABD'deki uçak kazasında son gelişmeler neler?
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Esnafa para cezası mı geliyor?
        Esnafa para cezası mı geliyor?
        Yalan dedektörleri "yalandan" ibaret olabilir!
        Yalan dedektörleri "yalandan" ibaret olabilir!
        Trump: Kanada'ya yüzde 25 vergi uygulayacağız
        Trump: Kanada'ya yüzde 25 vergi uygulayacağız
        Fotoğraflarda göz bebeği detayı!
        Fotoğraflarda göz bebeği detayı!
        Habertürk Anasayfa