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Otomotiv sektörü çip krizi nedeniyle zor günler geçirmeye devam ediyor. Yıl başından bu yana birçok marka tedarik sorunları nedeniyle üretime ara verirken, bazı markalar ise üretim yeniden ara vermek durumunda kaldıklarını açıklıyor.

Bu şirketlerde Ford Otosan, küresel çip krizinin etkisi ile Kasım ayında üretime 10 günden fazla ara vereceğini duyurdu. Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Gölcük'teki üretime 17 Kasım'a kadar ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Yarı iletken tedarikinde yaşanan küresel sıkıntılara bağlı olarak dünya çapında otomotiv endüstrisinde zorluklar ve üretim kesintileri yaşanmaktadır. Ana ortaklarımızdan Ford Motor Company'nin aldığı önlemler ve şirketimizin tedarikçileri ile yaptığı planlamalarla küresel çaptaki bu krizin etkilerinin en aza indirilmesi konusunda çalışmalarımızı sürdürmekle birlikte, gelinen aşamada Gölcük Fabrikamızda 6-17 Kasım tarihleri arasında üretime ara verilmesine karar verilmiştir" denildi.

Ford Otosan, Yeniköy ve Eskişehir fabrikalarında ise üretime devam edileceğini bildirdi.

Öte yandan, üretime ara verilmesi ile birlikte üretimde yaşanması muhtemel kayıp hakkında da değerlendirmede bulunan şirket, "Üretime ara verilmesi nedeniyle son olarak 27.10.2021 tarihinde kamuya açıklanan faaliyet raporumuzda yer verilen 2021 yılına ilişkin toplam üretim ve toplam satış beklentilerimizde (ağırlıklı olarak ihracat adetlerinden olmak üzere) yaklaşık 18 bin adet azalış olacağı öngörülmektedir" bilgisini paylaştı.