Ford Otosan koronavirüs etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde Kocaeli ve Eskişehir fabrikalarında 6 Nisan'a kadar verdiği üretim arasını 13 Nisan'a uzattı.

KAP'a dün akşam yapılan açıklamada İşe ara verme nedeniyle iş akdi feshi öngörülmediği belirtildi. Avrupa ülkeleri ve Ford Motor Company içindeki tedarik, satış ve teslimat süreçlerindeki aksamalar nedeniyle şirket 18 Mart'ta üretime ara vereceğini açıklamıştı.