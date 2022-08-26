HABERTURK.COM

Ford Otosan, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak üzere yakın gelecekte satacağı araçlarda sıfır emisyon, tesislerinde, tedarikçilerinde ve lojistik hizmetlerinde karbon nötr olma yolunda hedeflerini ortaya koydu.

İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak amacıyla şirket, binek araçlarda 2030, hafif ve orta ticari araçlarda 2035, ağır ticari araçlarda ise 2040 itibarıyla sadece sıfır emisyonlu araç satışı hedefliyor.

Yapılan açıklamaya göre, bu hedefe paralel olarak, E-Transit ve E-Transit Custom'un da Avrupa'daki tek üreticisi olan Ford Otosan, Ford'un elektrifikasyon stratejisinde kritik bir rol oynamaya da devam ediyor.

Türkiye'deki üretim tesislerinde ve Ar-Ge merkezinde, 2030'da karbon nötr olmayı amaçlayan Ford Otosan, bu doğrultuda yerleşkelerinde kullanılan elektriğinin tamamını yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan elde ediyor.

2035'TE KARBON NÖTR OLMAYI HEDEFLİYOR

Karbon dönüşümü konusunda, tedarikçilerinin karbon emisyonlarını hesaplayan Ford Otosan, tedarik zincirindeki 300'den fazla tedarikçisinin 2035'te karbon nötr olmasını amaçlıyor. Ayrıca şirket lojistik operasyonlarını da yine 2035 senesinde karbon nötr hale getirmeyi hedefliyor.

Atık ve döngüsel ekonomi konusunda, 2030 yılına kadar operasyonlarındaki düzenli depolama alanlarında sıfır atık politikası ile ilerleyeceğini taahhüt eden Ford Otosan, tek kullanımlık plastikleri kişisel kullanımdan tamamen kaldıracak, fabrikalarında ürettiği araçlardaki plastik kullanımında geri dönüştürülmüş ve yenilenebilir plastik oranını ise yüzde 30'a çıkartacak.

Ayrıca temiz su kaynaklarının sürdürülebilirlik açısından hayati önem taşıdığının bilinciyle bu alanda çalışmalar yürüten şirket Gölcük, Yeniköy ve Eskişehir'de ortaya koyacağı geri kazanım projeleri ile tesislerinde araç başı temiz su kullanımını 2030'a kadar yüzde 40 oranında azaltmayı hedefliyor.

2030'A KADAR YÖNETİMİNİN YARISI KADIN ÇALIŞAN OLACAK

Ford Otosan, Mart ayında Koç Topluluğu'nun teknoloji ve inovasyon alanında toplumsal cinsiyet eşitliği taahhütlerini açıkladığı toplantıda, yönetim kadrolarının en az yarısı kadın olan girişimleri desteklemeyi, 2026 yılına kadar topluma yönelik yapacağı farkındalık, eğitim ve finansal destek projeleriyle 100 bin kadına ulaşmayı hedeflediğini açıklamıştı.

Bu hedeflere ek olarak teknoloji ve inovasyon alanında şirket içerisinde çalışan kadın oranını yüzde 30'a yükseltmeyi ve tüm bayi ağında ise 2 katına çıkarmayı taahhüt etmişti.

Şirket, 2030 yılında tüm yönetim pozisyonlarındaki kadın oranını yüzde 50'ye çıkarmayı hedefliyor.

'İNSAN ODAKLI İNOVASYONA YATIRIM YAPIYORUZ'

Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt "Gelecek Şimdi" mottosuyla açıkladıkları sürdürülebilirlik hedeflerini değerlendirdi.

Özyurt, "Karşı karşıya olduğumuz küresel sorunlar tüm dünyayı değişime zorluyor. Kolektif akılla şekillenen sürdürülebilir yaklaşımlarla beraber somut aksiyonlara her zamankinden daha çok ihtiyaç var. Bugün ortaya koyduğumuz sürdürülebilirlik hedefleriyle de çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarında uzun vadeli yol haritamızı paylaşarak, tedarikçilerimiz ve bayilerimizle de birlikte bu ihtiyaca yönelik bir hareket başlatıyoruz. Türkiye'de otomotiv sektörünün sürdürülebilirlik dönüşümüne öncülük etmek ve AB Yeşil Mutabakatı ile hızlanan sürece kendimizi ve ülkemizdeki tüm ekosistemi başarıyla entegre etmek için çalışıyoruz. Çevresel ayak izimizi azaltacak çalışmaların yanında insan odaklı inovasyona da ciddi yatırımlar yapıyoruz" dedi.