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Ford Otosan, 4 yıl içinde gerçekleştirilmesi öngörülen araç geliştirme ve üretim tesislerinde verimlilik, kapasite, modernizasyon vb. yatırım harcamalarının finansmanı için kredi aldı. Şirket, en fazla 150 milyon ABD Dolarına tekabül edecek tutarda Euro cinsinden kredi kullanımı için Dünya Bankası Grubu bünyesindeki IFC (Uluslararası Finans Kurumu) ile kredi anlaşması imzaladı.

Kredinin iki yıl geri ödemesiz altı yıl vadeli olup, anapara ve faiz ödemelerinin altı ayda bir yapılacağı açıklandı. Açıklamada, "Kredinin 15 Eylül 2020 tarihine kadar kullanılması planlanan kredinin banka masrafları hariç endikatif faiz oranı yıllık yüzde 2,15 olarak belirlenmiş olup, nihai faiz oranı kullanım tarihinde netleşecektir" denildi.