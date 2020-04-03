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ABD'nin en büyük ikinci otomotiv üreticisi Ford'dan, koronavirüs salgını nedeniyle fabrikaların açılış tarihini Mayıs ayı olarak belirledi.

Yapılan açıklamaya göre, Ford'un Avrupa'daki otomotiv ve motor üretimi 4 Mayıs tarihinden önce başlamayacak.

Açıklamada, "Üretime yeniden başlamamız, salgının seyrine, ülkelerin getirdiği kurallara, tedarik zincirine ve bayilerimizin yeniden açılışına bağlı" denildi.

Ford, ABD'de ilk çeyrekte satışlarında yüzde 12.5 oranında azalma yaşadığını da önceki günlerde açıklamıştı.

Şirket, Mart ayı ortasında üretime ara verirken yaptığı açıklamada, üretimin bir kaç hafta boyunca yeniden başlayamayacağını bildirmişti.

Ford'un Avrupa'daki tesisleri Almanya, Romanya, İngiltere ve İspanya'da bulunuyor.

Öte yandan, kararın Ford Otosan'ın Türkiye'deki tesislerini kapsayıp kapsamadığına yönelik henüz bir açıklama yapılmadı. Ford Otosan önceki günlerde yaptığı açıklama ile, koronavirüs tedbirleri kapsamında 6 Nisan'a kadar verdiği üretim arasını 13 Nisan'a uzattığını bildirmişti.

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