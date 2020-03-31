HABERTURK.COM / Reuters

Koronavirüs ile mücadele kapsamında farklı sektörlerdeki sanayi kuruluşları bir süredir sağlık ekipmanı üretiyor.

Türkiye'de Ford Otosan ve Tofaş gibi kurumlar benzer adımlar atarken, son olarak ABD'de Ford ve General Electric (GE) de solunum cihazı üreteceklerini açıkladılar.

Ford'dan yapılan açıklamada, şirketin önümüzdeki 100 gün içinde 50 bin adet solunum cihazı üreteceği belirtilirken, şirketin GE ile bu alandaki işbirliği tamamlanınca ayda 30 bin solunum cihazı üretebileceği kaydedildi.

Açıklamada, koronavirüs hastalarının tedavisinde kullanılmak üzere üretilecek solunum cihazının patentinin GE'nin sağlık departmanına ait olduğu ve hava basıncı ile çalıştığı için elektriğe ihtiyaç duymadığı belirtildi.

ABD'nin bir diğer otomotiv üreticisi General Motors da, Indiana'daki tesisinde ayda 10 bin adet solunum cihazı üretmeye hazırlanıyor.

ABD'dekine benzer gelişmeler Atlantik'in öbür tarafında da yaşanıyor. İngiltere'de hükümetin desteklediği ve havacılık şirketleri ile Formula 1 takımlarının içinde yer aldığı bir konsorsiyum, solunum cihazı ve diğer sağlık ekipmanları üretimi için hareket geçtiğini dün açıklamıştı.

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