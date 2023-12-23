7. JANE FRASER

Citigroup (Citigroup, Amerika Birleşik Devletleri merkezli çok uluslu bir finansal hizmetler şirketidir. Forbes Global 2000'e göre dünyanın en büyük şirketidir. Mal varlığı 1.9 trilyon ABD doları bulan şirketin 120.318 milyar ABD doları cirosu bulunmaktadır) CEO'su Jane Fraser, Mart 2021'den beri görevine devam ediyor.

Wall Street bankasını yöneten ilk kadındır.