Boşanma nedenleri arasında yer alan diğer yaygın nedenler ise aile desteğinden yoksun olmak, sadakatsizlik ve finansal sorunlar. Araştırma sonucunda evliliklerin günümüzde "ne zaman" sona erdiğine dair önemli veriler ortaya çıkarıldı.

Bu verilere göre boşanmaların büyük bir bölümü evliliğin 3. ve 7. yılları arasında gerçekleşiyor. Evliliğin 10. yılından sonra boşanan çiftlerin oranı ise yüzde 4 ve nedeni genellikle sadakatsizlik veya yakınlık eksikliği.

Kaynak: Forbes