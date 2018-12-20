Finans dergisi Forbes, ABD'nin en çok kazanan ünlülerini duyurdu. Yıldız Savaşları ile Indiana Jones serilerinin yaratıcısı Amerikalı film yapımcısı, yönetmen ve yazar George Lucas listenin ilk sırasında yer aldı. 21 yaşındaki Kylie Jenner kurduğu kozmetik firmasından kazandığı yüklü gelirle bu yıl listeye adını sokmayı başardı. Las Vegas'ta gösteri yapan ünlü illüzyonist David Copperfield da listenin 7. sırasında yer aldı. Sporculardan şarkıcılara, yönetmenlerden yazarlara pek çok ismin yer aldığı ABD'nin en zengin ünlüler listesi şöyle: