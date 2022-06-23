Fonlar hangi şirketleri tercih ediyor?

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Borsada Yatırım programında bu hafta İş Portföy Hisse Senedi Bölümü Müdürü Oğuz Ayhan konuk oluyor. Ayhan Borsa İstanbul'a ilişkin değerlendirmeler yaparken yatırım ve emeklilik fonlarının bu süreçteki politikalarını diğer yatırımcılara örnek olacak şekilde açıklıyor. Borsada hisse seçimi yaparken profesyonellerin nelere dikkat ettiğini dile getiren Ayhan kısa, orta ve uzun vadeli portföy stratejileri hakkında önemli ipuçları veriyor.

TASARRUFUN NE KADARINI HİSSEYE AYIRALIM?

Ayhan yatırımcıların tasarruflarının ne kadarıyla hisse alınmalı sorusuna yanıt verirken bu konuda bir optimum nokta olup olmadığını açıklıyor. Borsada yatırım yapılırken çeşitlendirme yani portföy yapmanın şart olup olmadığına dair görüşlerini paylaşan Ayhan ayrıca seçim yapılırken örneğin her sektörden hisse bulunması gerekip gerekmediği yönündeki fikirlerini de açıklıyor.

FED POLİTİKALARI KİMİ NASIL ETKİLEYECEK?

Başta FED politikaları ve küresel enflasyon olmak üzere küresel piyasaların oldukça kırılgan olduğu bir dönemde borsaya ilişkin görüşlerini de dile getiren Ayhan olası gelişmelerin hangi sektörü nasıl etkileyeceği hakkında değerlendirmelerde bulunuyor. Ayhan şu sıralar hisse seçimi yapılırken nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda püf noktalara değinerek, "Yatırım fonu yoluyla mı direkt hisse alınarak mı yatırım yapılmalı? Hangisinin ne avantajları var?" sorusunun cevabını da veriyor.