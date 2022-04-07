Folkart tarafından yapılan açıklamada, 843 konut ile 53 ticari alandan oluşan ve satışların yüzde 37,8’inin lansmanın ardından gelen ilk üç ay içinde gerçekleştiği Folkart Vega’da, anahtar teslim süreci söz verilen tarihte başladığı belirtildi.
Avrupa merkezli yabancı satışının çoğunlukta olduğu, farklı yükseklikte üç kule ve yatay bir bloktan oluşan projede, yaklaşık 4 bin 500 kişi çalıştı
“SÖZ VERDİĞİMİZ GİBİ ZAMANINDA TESLİM”
Yaklaşık 1 milyar 650 milyon liralık yatırım değerine sahip Folkart Vega’ya, pandemiye rağmen zamanında teslim etmekten mutlu olduklarını belirten Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, “Vega projemizin lansmanını İstanbul-İzmir otoyolunun hizmete girmesinden kısa bir süre sonra yapmıştık. O gün İzmir’in artık çok daha kolay ulaşılabilen bir kent haline geldiğini vurgulamış ve bunun kent ekonomisine önemli katkı sağlayacağını söylemiştim. Anahtar tesliminden hemen önce de 1915 Çanakkale Köprüsü hizmete girdi. İzmir artık tüm yolların çıktığı kent. Kısaca ‘Tüm yollar İzmir’e çıkar’ da diyebiliriz. Pandemi döneminden önce başlayan ve devam eden beyaz yakalı göçü artarak sürüyor. Folkart olarak imza attığımız nitelikli projelerle hem kent kültürüne hem de ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Folkart Gallery ve çeşitli alanlardaki destekler ile kentin kültür, sanat hayatına katkı sağlıyoruz. Sponsorluklar ile bu güzel kentin takımlarını destekliyoruz. ‘Folkart yaparsa en iyisini yapar, Folkart’a yatırım yapan da çok iyi kazanç sağlar’ anlayışı markamıza olan güveni simgeliyor. Pandemi dönemine rağmen Vega’yı söz verdiğimiz, planladığımız ve tasarladığımız gibi zamanında teslim ettiğimiz için çok mutluyuz.” dedi
"PROJELERİN TOPLAM YATIRIM DEĞERİ 25 MİLYAR TL"
Folkart’ta aile geçmişine dayalı köklü ‘etik’ değerler eşliğinde; sürdürülebilir ‘yenilik’ bilinci taşıdıklarını vurgulayan Mesut Sancak, geçtiğimiz yıl sonu açtıkları Dubai ofisinin ardından, bu yaz Almanya Berlin’de ofis açacaklarını, global alanda Avrupa merkezli, dünya bazında ciddi ilerleyiş sağlamak üzere özel olarak çalıştıklarını belirtti.
Sancak, Folkart’ın, Pharmactive İlaç, Volt Motor, Volt Redüktör, Volt Teknoloji gibi şirketlerle birlikte, sanayide derinleşen SAYA GRUP’un bir iştiraki olduğunu belirtirken; önümüzdeki dönemde, başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin önemli kentlerinde yeni yatırımlar planladıklarını da söyledi.
Folkart’ın, yaptığı ve şu an yürüttüğü tüm projelerin toplam yatırım değerinin 25 Milyar TL’yi bulduğunu belirten Sancak, " Bugüne kadar 16 farklı projeye imza attık. Folkart Nefes İstanbul, ve İzmir Urla Bademler’deki Folkart Country Urla projelerinin yapımının hızla devam ediyor" dedi
İLK ANAHTAR TESLİMLERİ YAPILDI
Folkart Vega’nın ilk konut sahipleri iş dünyasından Nedim Saba ve Eli Alharal ile tiyatro sanatçısı Volkan Severcan oldu. Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak ve Folkart Genel Müdürü Metin Sancak’tan anahtarlarını teslim aldılar.
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