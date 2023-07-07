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        Fok yuvalarına tekne turu tehdidi

        Akdeniz Üniversitesi'nden (AÜ) Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, dünyada 700 civarındaki Akdeniz foku varlığının yaklaşık 20'sine ev sahipliği yapan Antalya'da nesli tehlikedeki bu türlerin yaşam alanlarına; bilinçsizce yapılan tekne turu, dalışlarla zarar verebileceğini söyledi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2023 - 13:21
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          Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökoğlu, nesli tükenme tehlikesindeki Akdeniz fokunun dünyada 700 civarında olduğunu belirtti.

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          DHA'nın haberine göre Akdeniz ve Ege kıyılarının dünyadaki fok varlığının yüzde 75'ini oluşturduğunu anlatan Prof. Dr. Gökoğlu, Antalya kıyılarının 20 civarında foka ev sahipliği yaptığını söyledi.

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          Akdeniz foklarının Antalya'daki falezlerde bilinen 3 yuvası olduğunu dile getiren Prof. Dr. Gökoğlu, mağaralara bilinçsizce yapılan tekne turu, kano ile gezi ve dalışların, fokların yaşam alanına zarar verebileceğini vurguladı.

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          "YUVASINI TERK EDER"

          Antalya kıyıları ve falezlerin güzelliğiyle turistlerin ziyaret edip, görmek istediği yerler olduğunu belirten Prof. Dr. Gökoğlu, bu alanların çok sayıda canlıya ev sahipliği yaptığının unutulmaması gerektiğini kaydetti. Prof. Dr. Gökoğlu, "Antalya'da Yat Limanı yakını, Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü falezdeki mağarada, Akyarlar Tüneli yakını, Üçadalar tarafında yuva var. Antalya kıyılarında 20 civarında fok varlığını biliyoruz.

        • 5

          Son zamanlarda insan hareketi yoğun. Falezlerde kanolarla fokların yavruladığı, dinlendiği, yaşam alanı mağaralara giriş yapıyor. Tur tekneleriyle, mağaralara turist gezisi yapılıyor. Buralardan fokları kaçırırsak, korkarlarsa terk ederler. Yavrusunu mağarada bırakıp, terk edebilir. Fokların yaşam alanlarına duyarlı olmamız gerekir" diye konuştu.

        • 6

          FOKLARIN SU ALTINDA GÖRÜNTÜSÜ

           

          Falezler civarında yaptıkları dalışta fokları görüntülediklerinden bahseden Prof. Dr. Gökoğlu, kameraya kaydettikleri 3 fokun birbiriyle oynar gibi su altında ilerlediğini söyledi. Prof. Dr. Gökoğlu, fokların yaşam alanına dalış, kano gezisi ya da tekne ziyareti yapılmaması gerektiğini vurguladı.

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