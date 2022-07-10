GUARDIOLA NE DEMİŞTİ?

City teknik direktörü Guardiola, 2019 yılında henüz A takım seviyesine yeni çıkmış olan Foden için; "Teknik direktör olarak bugüne kadar gördüğüm en yetenekli oyuncu. Dünyanın en iyi oyuncusu olmak için her şeye sahip." demişti.