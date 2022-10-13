Kamyon kasasında 108 kaçak göçmen yakalandı

DHA

Foça Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bugün saat 01.30 sıralarında ilçe merkezine yakın bir kavşakta yaptığı yol uygulaması sırasında bir kamyonu durdurdu.

Yapılan kontrolde kamyonun brandayla kapatılmış kasasında 108 kaçak göçmen yakalandı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçak göçmenler işlemleri için emniyete götürüldü. Burada yapılan kimlik belirleme işlemleri sonucu kaçak göçmenlerin 78'inin Afgan, 21´inin Pakistan, 5´inin Bangladeş, 2´sinin Yemen, 1´er kişinin ise Umman ve İran uyruklu oldukları belirlendi.

Kamyon sürücüsü M.G. ile araçta bulunan S.T. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.G. tutuklanırken, S.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaçak göçmenlerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Harmandalı Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği bildirildi.