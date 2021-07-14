DHA

Foça ilçe merkezine 1,5 kilometre mesafedeki İngiliz Burnu'ndaki makilik alanda saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Daha çok ilçe dışından gelenlerin denize girmek ve piknik yapmak için kullandıkları alanda yasak olmasına rağmen yakılan mangal ateşinden sıçrayan kıvılcımın kuru otları tutuşturması nedeniyle başladığı belirlenen yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Büyükşehir Belediyesi Foça İtfaiye Grubu ekipleri sevk edildi. Alevler, piknik çadırları ve etraftaki çam ağaçlarına sıçramadan söndürüldü. Yangında 4 dönüm makilik alan ve bu alanda bulunan okaliptüs ağaçları zarar gördü.

Yangının çıkmasına neden olan kişilerin alevlerin yayılmasıyla bölgeden kaçtıkları belirlendi. Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yangına sebebiyet veren kişilerin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma sürerken Foçalılar, yetkililerden yasak olmasına rağmen mangal yakılması nedeniyle her yıl yangın çıkan İngiliz Burnu ve benzer alanlarda daha etkili önlemler alınmasını istedi.

İngiliz Burnu'na 25 kilometre mesafedeki Yenifoça sırtlarında sabah saatlerinde çıkan yangında ise 2 hektarlık ormanlık alan küle dönerken, alevler 1 saatlik çaba sonucu havadan ve karadan müdahale ile güçlükle söndürülmüştü.