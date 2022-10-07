Foça Belediye Başkanı için 6 yıl 9 ay hapis istemi

DHA

İzmir'in Foça ilçesi Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün Binali Camgöz liderliğindeki suç örgütü üyeleriyle birlikte yargılandığı davada savcı hapis cezası istedi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İzmir merkezli olan ve Gürcistan'a kaçtığı belirlenen Binali Camgöz'ün liderliğini yaptığı ileri sürülen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, gözaltına alınan şüphelilerden 12'si tutuklanırken, 54'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 22 kişinin müşteki olarak yer aldığı iddianame, İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, Foça'da manav dükkanı işleten İsmail Kılıç'ın (46), 9 Eylül 2019'da iş yerinde bacaklarından vurulup yaralanması olayına ilişkin iddialar da yer aldı.

EK İDDİANAMEDE SANIK OLARAK YARGILANMAYA BAŞLADI

Kılıç, kendisini vurduranın Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz olduğunu iddia ederken, iddiaları reddeden Gürbüz, kendisinin de tehdit edildiği gerekçesiyle şikayetçi oldu. Bunun üzerine İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosyayla birleştirilen iddianamede, Gürbüz hakkında suçlamalar yer aldı. Bir önceki iddianamede mağdur olan Gürbüz, savcılık tarafından hazırlanan ek iddianamede sanık olarak yargılanmaya başlandı. Foça Belediye Başkanı Gürbüz'ün, 'vücutta kemik kırığı oluşturacak nitelikte silahla kasten yaralamaya azmettirme' suçundan cezalandırılması talep edildi.

DOSYALARI BİRLEŞTİRİLMESİYLE SANIK SAYISI 60'A YÜKSELDİ

Diğer sanıklar hakkında 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak', 'kasten yaralamaya teşebbüs', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'mala zarar verme', 'ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer eşyalar hakkındaki kanuna muhalefet etmek', 'silahla yağmaya teşebbüs' gibi suçlardan dava açıldı. Diğer mahkemelerde açılan bazı dava dosyalarının da birleştirilmesiyle sanık sayısı 60'a yükseldi. Geçen duruşmalardaki tahliyelerle beraber tutuklu sanık sayısı 3'e düştü.

SAVCI HAPİS CEZASI İSTEDİ

Sanıkların yargılanmalarına bugün İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya bazı sanıklarla avukatları katıldı. Celsede savcı esas hakkında mütalaasını sundu. Mütalaada savcı, Foça Belediye Başkanı Gürbüz için 'vücutta kemik kırığı oluşturacak nitelikte silahla kasten yaralamaya azmettirme' suçundan 6 yıl 9 aya kadar hapis cezası istedi.

Savcı, diğer sanıklar hakkında 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak', 'kasten yaralamaya teşebbüs', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'mala zarar verme', 'ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer eşyalar hakkındaki kanuna muhalefet etmek', 'silahla yağmaya teşebbüs' gibi suçlardan ceza talep etti.

YURT DIŞINDA YAKALANAN BİNALİ CAMGÖZ'ÜN İADESİ

Esas hakkında mütalaanın okunmasının ardından sanık avukatları, savunma için süre talebinde bulundu. Süre talebini kabul eden heyet, yurt dışında yakalanan Binali Camgöz'ün iadesinin beklenmesine karar vererek duruşmayı, 28 Ekim'e erteledi.