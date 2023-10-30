Fnaf filmi ne zaman çıkacak? Fnaf filmi Türkiye'de vizyona girecek mi?
Freddy'nin Pizza Dükkanında Beş Gece filmi vizyon tarihi merak konusu oldu. Cawthon tarafından yaratılan ve geliştirilen aynı adlı video oyunu serisine dayanan film ABD'de vizyona girdi. Bu noktada filmseverlerin gözleri "Fnaf filmi ne zaman çıkacak?" sorusuna çevrildi. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
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Fnaf filmi vizyon tarihi gündemdeki yerini aldı. Yönetmen koltuğunda Emma Tammi'nin oturduğu filmin senaryosunu ise Emma Tammi, Scott Cawthon ve Seth Cuddeback kaleme aldı. Peki, Fnaf filmi ne zaman çıkacak? Türkiye'de Fnaf filmi sinemalarda vizyona girecek mi? İşte, detaylar...
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FNAF FİLMİ TÜRKİYE'DE NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
Freddy’nin Pizza Dükkanı’nda Beş Gece filminin 3 Kasım 2023 tarihinde Türkiye'de sinemalarda vizyona girmesi bekleniyor.
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FNAF FİLMİ KONUSU
Freddy’nin Pizza Dükkanı’nda Beş Gece, gece vardiyasında çalışan bir güvenlik görevlisinin yaşadıklarını konu ediyor. Freddy Fazbear's Pizza, fantezi ve eğlencenin hayat bulduğu bir aile restoranıdır. Sorunlu bir güvenlik görevlisi olan Mike Schmidt, Freddy Fazbear's Pizza’da çalışmaya başlar. Gece vardiyasında çalışan Mike, işinin kolay geçeceğini düşünür. Ancak Mike işteki ilk gecesinde, gece vardiyasının üstesinden gelmenin sandığı kadar kolay olmayacağını anlar. Gecenin karanlığı çöktüğünde, karanlık ve ölümcül bir sır ortaya çıkar; animatronik bebekler canlanır, psikopat katillere dönüşür ve şiddetli bir cinayet serisine başlar.
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FREDDY'NİN PİZZA DÜKKANI'NDA BEŞ GECE OYUNCULARI
Josh Hutcherson - Mike Schmidt
Elizabeth Lail - Vanessa
Matthew Lillard - Steve Raglan
Piper Rubio - Abby Schmidt
Mary Stuart Masterson - Aunt Jane
Kat Conner Sterling - Maxine
Lucas Grant - Garrett
Christian Stokes - Hank