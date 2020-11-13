'Fly On' sergisi keşfe davet ediyor

İki ünlü İtalyan sanatçı Giacinto Bosco ve Antonio Sannino’nun en karakteristik eserlerini bir araya getiren 'Fly On' sergisi, 12 Aralık'a kadar Abdi İpekçi No:38 Nişantaşı Galeri Selvin’de sanatseverlerle buluşacak. Sergi, sanatçıların penceresinden izleyicilerin de dünyayı görebildiği bir keşif anına davet ediyor.
Giancinto Bosco’nun 5 heykel ve Antonio Sannino’nun 9 resminin bulunduğu 'Fly On' sergisi, sanatseverleri İtalyan sanatçıların iç dünyalarında bir yolculuğa çıkarıyor. Her iki sanatçı da tanık oldukları, yaşadıkları her şeyi derinlemesine irdeleme ihtiyacı duyuyor ve eserlerinde bu hislerini sanatsal olarak ifade ediyor.
İnsan doğasına yönelik keskin gözlemleriyle tanınan Bosco’nun eserleri, en güzel aşk öykülerinin romantiklikleriyle sardığı gibi, ziyaretçileri gökyüzüne çıkarıyor. Bosco’nun eserlerinde aşıklar mahrem anlarda, her şeyin bambaşka bir perspektiften görüldüğü zamansız uzamlarda sergileniyor.
İlhamını doğa ve şehir peyzajlarından alan Sannino, deniz eserlerini, suyun elle tutulamaz bir dokuya bürünürken oluşturduğu en özgün renkleriyle ortaya koyuyor. Şehir eserlerinde ise, şehrin enerjisi, ışıkları ve kaosu tüm yoğunluğuyla hissediliyor.
Galeri Selvin Kurucusu ve Küratör Selvin Gafuroğlu; Giacinto Bosco ve Antonio Sannino’nun eserlerini sergilemenin kendisini çok heyecanlandırdığını belirtip şunları söyledi: "Giacinto Bosco’nun kil, demir, bronz ve kalbin birlikte yazdığı bu güzel hikayelere şahit olmak muhteşem. Antonio Sannino’nun ise tuvalin iki boyutlu limitlerinin ötesine geçerek bizi, ilhamını aldığı şehir ve sularda gezdiriyor. Deniz betimlemelerinde suyun ışığını ve kayganlığını duygusal yüzleşmelerle bize aktarıyor."
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