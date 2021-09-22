Flüt sanatçısı Evcil, Thomas de Hartmann'ın ilk kez kaydedilen "Andaluz" konçertosunu yorumladı

AA

Ukrayna'da 1885 yılında dünyaya gelen Thomas de Hartmann'ın, yaşadığı dönemde yazdığı ve ses getiren eserleri, dönemin orkestraları tarafından çalındı ancak kayıt altına alınamadı.

Ukrayna asıllı ünlü Amerikalı şef Theodore Kuchar, Hartmann'ın unutulmuş ve daha önce kaydedilmemiş 6 konçertosunu kayıt altına almak için bir proje başlattı. Kuchar, Türkiye'yi birçok kez yurt dışında başarıyla temsil eden flüt solisti Evcil'i flüt konçertosu için bu projede yer almaya davet etti.

Evcil, Kuchar'ın davetiyle, Hartmann'ın seslendirilmemiş eserlerinin prömiyerlerinin yapılarak kayıt altına alınması amacıyla Ukrayna'da düzenlenen festivale katıldı.

Ukrayna Ulusal Filarmoni Orkestrası ile sanatçının "Andaluz" konçertosuyla yer alan Evcil, "Unutulmuş Büyük Usta" de Hartmann'ın ilk kez kayda alınan eserine Türk sanatçı olarak flütüyle imza attı.

Projede, Evcil'in yanı sıra kontrabas sanatçısı Leon Bosch, piyanist Elam Sicroff, viyolonsel sanatçısı Matt Haimovitz bestecinin diğer konçertolarını yorumladı.

- "Kısıtlı süreye rağmen eseri hazırladım"

Flüt solisti Evcil, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı açıklamada, teklif geldiğinde çok heyecanlandığını, kısıtlı süreye rağmen eseri hazırladığını söyledi.

Notaları almasıyla üç günde eseri hazır hale getirdiğini belirten Evcil, "Dördüncü gün eseri çalabilir haldeydim. Bir hafta sonra da Ukrayna'daydım. Ulusal Filarmoni Orkestrası eşliğinde başladığımız provaların üçüncü gününde konsere çıktık. Daha sonra da eserin kaydını yaptık." dedi.

Kayıtların kısa süre sonra çıkmasını beklediklerini ifade eden Evcil, eserlerin BBC Classic Radyo'da dünya prömiyerini yapacağını, ismi saklı tutulan dünyanın en ünlü kemancılardan birinin de keman konçertosunu çalacağını anlattı.

Evcil, "Böyle bir çalışmaya davet edilmem, bir Türk flütçünün projede yer alması gerçekten gurur vericiydi, çok sevindim." ifadelerini kullandı.