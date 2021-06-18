Fludd’ların heyecan dolu hikayesi küçük okuyucularla buluşuyor

Yazdığı çocuk romanlarıyla büyük beğeni toplayan Amerikalı yazar R. L. La Fevers tarafından kaleme alınan Fantastik Yaratıklar Uzmanı serisinin ilk kitabı Anka’nın Uçuşu Günçe Yayınevi tarafından küçük okuyucularla buluşuyor.

Çocukların hayal gücünün ne kadar geniş olduğunun bir göstergesi olan Fantastik Yaratıklar Uzmanı serisinin ilk kitabı çocukları keyifli bir yolculuğa davet ediyor.

Merak duygusunu sürekli olarak canlı tutan ve yalın çizimleriyle keyifli bir okuma deneyimi sunan kitap, küçük kitapseverleri bekliyor.

MACERA SENİ EN BEKLEMEDİĞİN ANDA YAKALAR

Çizim defteri ve kalemleri tüm dünyası olan Nathaniel için de tam olarak böyle olmuştu. Nathaniel, ebeveynlerinin esrarengiz bir uçak kazasında kaybolmasından sonra hiç tanımadığı Phil Hala ile yaşamaya başlar.

Daha kapıda Fantastik Yaratıklar Uzmanı tabelasını gördüğü anda koşarak uzaklaşmak istemiştir. Fakat macera çoktan onun yakasına yapışmıştır ve bırakmaya niyeti yoktur. Artık o bir Fantastik Yaratıklar Uzmanı çırağıdır.

Üstelik kendine özgü yetenekleriyle eşsiz ve büyüleyici yaratıklar konusunda uzman bir maceracı olan Phil Hala’nın yeni çırağı!

Nathaniel Fludd ve Phil Hala ile birlikte Anka Kuşu’nun yumurtadan çıkışını görmek için Arabistan’a uzanan bir maceraya hazır mısın? Bu macerada gremlinler, bedeviler ve aşılması gereken zorlu çöller seni bekliyor.

Maceracı Fludd Ailesi’nin en küçük üyesi Nathaniel Fludd’un heyecan dolu yolculuğunu anlatan Anka’nın Uçuşu kitabı, gerek çizimleri gerekse hikayesi ile küçük kitapseverlerin vazgeçilmezi olacak.