Floyd protestolarının sürdüğü ABD'de siyahi öğrencilere "aşırı güç" kullanan polisler kovuldu

ABD'nin Georgia eyaletine bağlı Atlanta kenti Belediye Başkanı Keisha Lance Bottoms yaptığı açıklamada, protestolarda 2 üniversite öğrencisini gözaltına alırken "aşırı güç" kullanan 2 polisin kovulduğunu, 3 polisin de masa başı göreve alındığını söyledi.
Bottoms, 30 Mayıs akşamı yerel basına yansıyan görüntülerle ilgili olarak Atlanta Emniyet Müdürü Erika Shields ile polis kameralarını incelediklerini belirtti.
Görüntülerin incelenmesinin ardından "aşırı güç" kullanan 2 polisin kovulmasına ve 3 polise de masa başı görev verilmesine karar verildiğini kaydeden Bottoms, "aşırı güç kullanımı hiçbir zaman kabul edilemez." dedi.
Bottoms, gözaltına alınanlardan Taniyah Pilgrim'ın herhangi bir suçlamayla karşı karşıya kalmadan, Messiah Young'ın da hakkındaki suçlamaların düşürülmesi talimatıyla serbest bırakıldığını ifade etti.
Emniyet Müdürü Shields, görüntülerin oldukça "şok edici" olduğunu dile getirdi.
Shields, konuyla ilgili özür dileyerek, polis memurlarının davranışlarının kabul edilemez ve daha çok korkuya neden olduğunun farkında olduğunu vurguladı.
Atlanta polisinden edinilen bir rapora göre, Young polisten kaçmaya çalışmak ve askıya alınan ruhsatla araç kullanmakla suçlanıyor.
- "Bugün ölmeyeceğim"
Görüntülerde, polisin Spelman College ve Morehouse College adlı üniversitelerde okuyan siyahi Pilgrim ile Young'ı arabadan zorla indirmeye çalıştığı görülüyor.
Aracın kapılarına gelen polislerin, arabadan inmeye çalışan Pilgrim'e şok tabancasıyla müdahale ederek indirdiği görüntüler kameraya yansıyor.
Aracın şoför koltuğunda oturan Young'ın polisin açtığı kapıyı kapatırken "Bugün ölmeyeceğim." dediği duyuluyor.
Kırdıkları camdan şok tabancasıyla müdahale ederek Young'ı da araçta indiren polislerin, "Elini cebinden çıkar. Silahı var. Silahı var. Silahı var." dedikleri duyuluyor.
Polis, Young'ın ellerini arkadan bağlayarak götürüyor.
Görevden alınan polislerin dedektifler Ivory Streeter ile Mark Gardner olduğu öğrenildi.
Öte yandan, polis raporlarında herhangi bir silahın ele geçirildiğine dair bir bilgi yer almadı.
Atlanta'da 29 Mayıs akşamı gösterilen şiddet olaylarına dönüşmesinin ardından sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.
Polis, dün, 150'dan fazla göstericiyi taş attıkları ve camları kırdıkları gerekçesiyle gözaltına aldıklarını açıkladı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!