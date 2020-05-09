12 Haziran’da yeniden başlatılması planlanan Süper Lig için hazırlıklarına son 1 haftadır Florya’da devam eden Galatasaray’da tedbirler en üst seviyeye çıkartıldı. Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; tüm takıma dün yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıkması Sarı-Kırmızılılar’ın yüzünü güldürdü. Ancak maçların risk altında oynanacağını da bilen Galatasaray cephesi endişeli… Kendileri ne kadar dikkat ederse etsin oynanacak maçlarda rakiplerden virüs bulaşma riskini taşıyan Sarı-Kırmızılılar, federasyonun ilerleyen günlerde önlemler adına bir revizyon yapması görüşünde birleşiyor.

Son 1 haftadır Sağlık Bakanlığı'ndan gelen protokol kapsamında sıfır temasla çalışmalarını sürdüren Cimbom, futbolcularını gruplar halinde ve ayrı ayrı idmana çıkarıyor. 24 kişilik oyuncu grubuna her gün çift idman yaptıran Galatasaray’da 12’şerli 2 grup sabah farklı saatlerde Florya’ya gelerek antrenmanlarını gerçekleştiriyor. Akşam da aynı şekilde 12’li 2 grup farklı saatlerde Florya Metin Oktay Tesisleri’ne gelerek çalışmalarını sürdürüyor.

Futbolculara yapılan ve negatif sonuç alınan koronavirüs testlerinin Sağlık Bakanlığı tavsiyesiyle her hafta düzenli şekilde yapılması planlanıyor. Ancak Galatasaray cephesinde, her gün başta ateş ve öksürük olmak üzere futbolcuların koronavirüs semptomları gösterip göstermedikleri kontrol ediliyor.

RİSK 3. HAFTADA ARTACAK

Yaklaşık 5 haftalık hazırlanma diliminde takımlar ilk 2 haftasını kondisyon çalışmalarıyla geçirecek. Ancak 3. haftadan itibaren takımların toplu halde antrenman yapması gerekiyor. Hal böyle olunca futbolcular idmanda birbirleriyle daha yakın temas kurmak zorunda kalacak ve virüs varsa yayılma ihtimali güçlenecek.