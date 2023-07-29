Flört eden bireylerin birbirini seçmesini sağlayan tek bir etken var! Benzerlik!
Avustralya ve Britanyalı araştırmacıların yürüttüğü yeni bir araştırmaya göre flört aşamasındaki birçok kişi partner seçiminde fiziksel ve yüz şeklileri olarak kendilerine benzeyen kişilere ilgi duymaya meyilli olduğu tespit edildi.
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Partnerleriyle yeni tanışma aşamasında olan kişiler, fiziksel açıdan ve yüz şekili bakımından kendilerine daha çok benzeyen kişilere çekim hissediyor.
Queensland ve Stirling üniversitelerinde yürütülen araştırma benzer yüzlere sahip olan kişilerin flört aşamasında birbirlerini daha çekici bulduklarını kanıtladı.
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BİRBİRLERİNE BENZEYEN KİŞİLER ARASINDA ÇEKİM OLUŞUYOR
Yürütülen çalışmada bireyler biribilerini daha önceden tanımıyordu ve 682 katılımcı arasında gerçekleştirildi. 682 katılımcıdan birbirleriyle üçer dakika etkileşim kurmasu istemdi. Kişiler bu şekilde gündelik hayatlarındayken hızlı flört deneyimlerini canladırdı.
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Bu kısa etkileşimli deneyimin ardından bireylere yüzlerini çekici bulup bulmadıkları ve tanıştıkları kişilerin nazik ve anlayışlı olup olmadığı gibi sorulara yanıt vermesi istendi. Değerlendirmenin ardından cevapların daha ayrıntılı değerlendirilmesi için katılımcıların tek tek fotoğrafları çekildi.
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BENZER YÜZLER TERCİH EDİLİYOR
Queensland Üniversitesi'nde görev alan ve çalışmaya liderlik eden Amy Zhao
"Katılımcılar, geometrik açıdan ortalama yüzlere sahipti ve kişilerin, kendi yüzlerine daha çok benzeyen yüzleri çekici bulduklarını fark ettik" dedi.
IFL Science'a konuşan Zhao "Deneye katılan bireyler ayrıca aynı etnik kökene sahip kişilerden daha yüksek puan aldılar, aynı kökenden insanlar birbirlerinin yüzlerini daha çekici buldu" diye ekledi.
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AYNI ETNİK KÖKENDEN GELMEK DE ÖNEMLİ BİR FAKTÖR
Ancak benzer yüze sahip olan insanların etnik kökene bakmasızın birbirlerine daha ilgi duyduğu da tespit edilen başka bir sonuç oldu.
Hakemli bilimsel dergi Evolution and Human Behavior'da yayımlanan araştırmanın ortak yazarlarından Dr. Anthony Lee ise "Başkalarıyla anlamlı ilişkiler kurmak temel bir insani güdüdür. Çekim mekanizmasını anlmak, romantik ve cinsel ilişkileri kolaylaştırmak veya sürdürmeye yardımcı olabilir" dedi.
Kaynak: IFL Science