Romanyalı golcü Florin Andone, Galatasaray ile anlaşmaya vardı. Peki Florin Andone kimdir kaç yaşında? İşte Andone'nin kariyeri ve oynadığı klüpler...

FLORIN ANDONE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Florin Andone (d. 11 Nisan 1993), Rumen millî futbolcudur. Forvet pozisyonunda görev almakta olup Süper Ligtakımlarından Galatasaray'da kiralık olarak forma giymektedir.

Profesyonel kariyerine Castellón kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Villarreal C, Atlético Baleares, Córdoba B, Córdoba ve Deportivo La Coruña'da oynadıktan sonra Brighton & Hove Albion'a transfer oldu. 1 Eylül 2019 tarihinde Galatasaray'a kiralanmıştır.

ANDONE'NİN KARİYERİ VE OYNADIĞI KLÜPLER