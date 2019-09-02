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Florin Andone kimdir kaç yaşında? Andone'nin kariyeri ve oynadığı klüpler

Florin Andone kimdir kaç yaşında? soruları futbol severler tarafından araştırılıyor. Galatasaray, Brighton forması giyen Romanyalı santrfor Florin Andone ile anlaştı. İşte Andone'nin kariyeri ve oynadığı klüpler...

02.09.2019 - 11:58 | Güncelleme: Futbol
Florin Andone

Romanyalı golcü Florin Andone, Galatasaray ile anlaşmaya vardı. Peki Florin Andone kimdir kaç yaşında? İşte Andone'nin kariyeri ve oynadığı klüpler...

FLORIN ANDONE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Florin Andone (d. 11 Nisan 1993), Rumen millî futbolcudur. Forvet pozisyonunda görev almakta olup Süper Ligtakımlarından Galatasaray'da kiralık olarak forma giymektedir.

Profesyonel kariyerine Castellón kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Villarreal C, Atlético Baleares, Córdoba B, Córdoba ve Deportivo La Coruña'da oynadıktan sonra Brighton & Hove Albion'a transfer oldu. 1 Eylül 2019 tarihinde Galatasaray'a kiralanmıştır.

ANDONE'NİN KARİYERİ VE OYNADIĞI KLÜPLER

SezonTarihSon kulüpYeni kulüpPDBonservis 
18/191 Tem 2018Deportivo La CoruñaIspanyaDep. La CoruñaBrighton & Hove AlbionIngiltereBrighton6,00 mil. €6,00 mil. €
16/1722 Tem 2016Córdoba CFIspanyaCórdoba CFDeportivo La CoruñaIspanyaDep. La Coruña2,50 mil. €5,70 mil. €
14/151 Ara 2014Córdoba CF BIspanyaCórdoba CF BCórdoba CFIspanyaCórdoba CF50 Bin €-
14/153 Tem 2014Villarreal CF BIspanyaVillarreal CF BCórdoba CF BIspanyaCórdoba CF B50 Bin €Bedelsiz
13/1430 Haz 2014Atlético BalearesIspanyaAtl. BalearesVillarreal CF BIspanyaVillarreal CF B50 Bin €Kiralıktan geri döndü
13/1415 Ağu 2013Villarreal CF BIspanyaVillarreal CF BAtlético BalearesIspanyaAtl. Baleares50 Bin €Kiralık
11/122 Haz 2011CD CastellónIspanyaCD CastellónVillarreal CF BIspanyaVillarreal CF B-Bedelsiz

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