Florin Andone, Galatasaray'ın Real Madrid'e 1-0 yenildiği maçı şöyle değerlendirdi:

"Bugün maça bakıldığında tüm takımı tebrik etmek istiyorum. İlk dakikadan son dakikaya kadar isteyen, koşan, mücadele eden bir Galastasaray vardı. Buradan en azından 1 puanla ayrılmayı hak ediyorduk. Pozisyonları bulduk ama değerlendiremedik. Biz Galatasaray'ız, çok büyük bir camiayız. Galatasaray'ın karakterinde pes etmek yok. Son maça kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Hala şansımız devam ediyor. Bu maçta gösterdiğimiz hırsı bütün maçlarda göstermemiz gerekiyor. O mücadeleyi gösterirsek her şey devam eder."