Florida'da Covid-19 veritabanını kuran uzmanın evine polis baskını

ABD'nin Florida eyaletinde polis, eyaletin resmi Covid-19 temas-takip uygulamasını geliştiren veri bilimcisi Rebekah Jones'un evine baskın yaptı.
Jones, ABD Sağlık Bakanlığı'nı, salgın önlemlerini esnetmek için verileri manipüle etmekle suçlamıştı.
Jones, silahlı polislerin telefonu ve dizüstü bilgisayarına el koyduğu baskından bir dizi videoyu Twitter hesabında yayımladı.
Polis ise, eyaletin acil sağlık sistemine bir bilgisayar korsanı saldırısı üzerine baskının düzenlendiğini söylerken, Jones bu iddiayı reddetti.
Jones, suçlamalarının ardından geçen Mayıs ayında Sağlık Bakanlığı'ndaki işinden kovulmuş ve daha sonra kendi veri tabanını kurup, virüsün yayılışını bağımsız bir şekilde takip etmişti.
O dönem bir bakanlık sözcüsü, Jones'un yaptıklarını "rahatsızlık verici" diye tanımlamıştı.
Kasım başında düzenlendiği belirtilen korsan saldırısında, acil yardım ekiplerine binlece kişi daha ölmeden "konuşmaları" çağrısında bulunulan bir mesaj yollanmıştı.
Polis Sözcüsü Rick Swearingen, soruşturma sonucu saldırının Jones'un adresinden yapıldığının tespit edildiğini ve bir arama izni çıkartıldığını belirtti.
Sözcü, baskın sırasında Jones'un çocuklarına silah doğrultulduğu iddialarını ise reddetti.
Jones, mahkeme masraflarına bağış için kurduğu internet sayfasında yedi saat içinde 65 bin 500 dolar topladı.
Jones sayfasında "Yeni bir bilgisayar ve çok iyi bir avukata ihtiyacın varmış gibi görünüyor" demişti.
Rebekah Jones, bir bilgisayar korsanı olacak kadar teknolojiye yatkın olmadığını savundu ve Sağlık Bakanlığı'na ait sistemlere altı aydan uzun süredir erişimi olmadığını belirtti.
Jones el konulan telefonunda da kendisiyle bilgi paylaşan eski çalışma arkadaşlarının detaylarının bulunduğunu, eşinin ve oğullarının telefonlarının ise alınmadığını söyledi.
Florida 1 Aralık'ta, Teksas ve California'dan sonra 1 milyon teyitli vaka görülen üçüncü eyalet oldu.
Ertesi gün 10 bin 365 vaka kayıtlara geçerken, bu sayı 6 Aralık itibariyle 7 bin 575'e geriledi.
Eyaletteki yüksek vaka sayısına karşın, Vali Ron DeSantis şu ana dek ek kısıtlama önlemi almayı redetti.
Vali 30 Kasım'daki basın toplantısında "Karantina, para cezası, okul kapatma yok.. Bunlar tamamen ihtimal dışı" demişti.
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